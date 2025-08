Letícia assenyalada després de la recepció de Marivent: La reacció de la Casa Reial

per Xavi Martín

La tradicional recepció al Palau de Marivent sempre deixa anècdotes i titulars, però la d'enguany ha estat marcada per una sonada absència. Tot i que totes les mirades es van posar en el debut esperat de la princesa Leonor i la infanta Sofia, va ser la reina Letícia qui, sense pretendre-ho, es va convertir en l'epicentre de la polèmica.

La seva desaparició sobtada enmig de l'acte ha generat un torb d'especulacions i ha obligat Casa Reial a fer un pas endavant per aclarir el que ha passat.

La nit del 4 d'agost de 2025 va estar a punt de ser diferent. La reina Sofia podria no haver viatjat però finalment el seu fill la va convèncer. Preferia quedar-se cuidant la seva germana Irene a la Zarzuela, però la responsabilitat institucional es va imposar.

| Casa Real

Per primera vegada, les filles dels Reis s'unien als seus pares i a la reina emèrita Sofia per rebre els més de 600 convidats de la societat balear. La presència de Leonor i Sofia, que van demostrar una vegada més el seu saber estar i el seu domini del protocol, va aportar un aire renovat i fresc a una cita que, amb els anys, havia perdut part del seu brillantor. Tanmateix, mentre les joves acaparaven els flaixos, l'actitud de la seva mare no va passar desapercebuda.

La desaparició que va desfermar totes les alarmes

L'esdeveniment transcorria amb la normalitat - i avorriment - que caracteritza aquestes cites d'estiu. Els Reis, les seves filles i la reina Sofia saludaven els representants polítics, empresarials i culturals de les illes. No obstant això, un cop finalitzat el besamans i quan els convidats començaven a distribuir-se pels jardins, la reina Letícia es va esfumar. La seva absència va ser tan notòria que molts dels presents van començar a preguntar-se pel seu parador, generant un murmuri de confusió.

Segons alguns periodistes especialitzats en la Casa Reial, la consort va ser la primera de la família a retirar-se, un gest que va ser interpretat per part de la societat mallorquina com un desaire. No és cap secret que la relació de la reina Letícia amb Mallorca sempre ha estat sota la lupa.

| YouTube, Casa Real, XCatalunya

A diferència de la passió que sentien Joan Carles I i la reina Sofia per l'illa, a l'actual Reina sempre se li ha atribuït una certa incomoditat amb les vacances d'estiu a Marivent, considerant-les més una obligació institucional que un veritable plaer. Aquesta percepció ha alimentat la idea que la seva retirada prematura no va ser casual.

La reacció de Casa Reial i el problema de salut de la Reina

Davant el rebombori generat, fonts de la Casa del Rei es van veure obligades a oferir una explicació a alguns dels convidats més propers. La versió oficial, difosa per aturar les especulacions, apunta directament al problema de salut que la Reina arrossega des de fa temps: el neuroma de Morton. Es tracta d'una dolència als peus que li provoca un dolor agut, especialment quan passa llargs períodes de peu i utilitzant talons, com exigeix el protocol en aquest tipus de recepcions.

Aquesta no és la primera vegada que aquesta afecció obliga la reina Letícia a alterar la seva agenda. En nombroses ocasions l'hem vista asseguda en un tamboret durant llargs besamans per mitigar el dolor.

| Instagram, Casa Real

L'explicació, per tant, resulta plausible i busca justificar una absència que, d'una altra manera, podria haver estat interpretada com una manca de cortesia. Des de la Zarzuela s'ha volgut transmetre que va ser una causa de força major i no un acte deliberat de menyspreu cap als mallorquins.

Malgrat l'aclariment, el debat segueix obert. Mentre alguns accepten la versió oficial, d'altres la consideren una excusa convenient per a una Reina a qui, segons cronistes com Maica Vasco, mai li han agradat els cercles elitistes de l'illa. També cal tenir en compte els múltiples problemes de Letícia amb les seves filles. Ja són majors d'edat i volen més independència. La seva mare sempre ho ha tingut tot sota control i no entén els desitjos de Leonor i Sofia, cosa que porta a moltes discussions.