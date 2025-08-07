Alberto Rubio, el pintor del rei Felip, confessa: 'La mirada de la reina Letícia...'

L'artista sevillà Alberto Rubio ha tornat a les xarxes socials per fer una reveladora confessió sobre el quadre del rei Felip que està pintant. En un nou post, ha deixat al descobert com és realment “la mirada de la reina Letícia”.
Des de fa mesos, l'Alberto ha estat compartint amb els seus seguidors d'Instagram algunes de les seves obres, de caràcter realista. Tanmateix, n'hi ha una que ha cridat poderosament l'atenció de la resta d'usuaris.
Es tracta d'un retrat realista dels reis d'Espanya, el rei Felip VI i la reina Letícia, vestits de gala. I és que, tot i que no es tracta d'una obra encarregada per la Casa Reial, no hi ha dubte que és un dels primers retrats moderns dels monarques.
Va ser el 2024 quan l'Alberto Rubio va començar amb aquest projecte, un dels més complexos i ambiciosos de la seva carrera. Durant aquest temps, el jove ha estat compartint a les seves xarxes socials els avenços de la seva creació.
Ara, el sevillà ha tornat a TikTok amb la part número 13 del procés d'elaboració del retrat del rei Felip i la reina Letícia. Entrega en què ha mostrat una atenció especial al rostre de la monarca, especialment a la seva mirada.
Alberto Rubio, el pintor que ha retratat el rei Felip, fa una inesperada confessió sobre la reina Letícia
L'Alberto Rubio ha tornat a les seves xarxes per compartir amb la resta d'internautes els avenços del seu retrat dels reis Felip i Letícia. Entrega en què ha volgut centrar-se en la mirada de la monarca:
“Hi ha zones, com la mirada de la reina, que no se solucionen a la primera”, confessa Rubio en aquest vídeo, mentre treballa davant del llenç. Un projecte que, tot i que encara està per acabar, ja està generant curiositat entre els seus seguidors.
L'Alberto Rubio, conegut per la seva experiència en retrats de caràcter institucional, considera el quadre del rei Felip i la reina Letícia com un dels majors reptes de la seva carrera fins ara.
Aquesta iniciativa va començar l'any passat i, durant aquest temps, l'ha estat documentant per etapes al seu perfil d'Instagram. En aquesta plataforma, l'artista ha aconseguit reunir una audiència creixent, que supera els dos mil seguidors.
Tanmateix, l'enfocament no és només tècnic, també implica una forta càrrega emocional. L'Alberto Rubio ha admès que transmetre amb fidelitat la presència dels sobirans, especialment els ulls de la reina, ha estat un procés ple de canvis i decisions.
Tant és així que, per aconseguir el resultat desitjat, ha hagut de fer una sèrie d'ajustos i modificar parts completes del rostre. “Vaig prendre la decisió de refer completament el seu ull. La parpella, l'expressió… Ha de dir el que ha de dir”, assegura en un dels seus vídeos.
En aquestes publicacions, l'Alberto Rubio ha anat revelant a poc a poc tot el procés i l'evolució del retrat del rei Felip i la seva dona. Projecte que, segons ha explicat, no parteix “de cap foto exacta”.