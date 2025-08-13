Ens colem al vaixell on viu Maite Galdeano des que va trencar amb Sofía Suescun

Després de l'últim escàndol relacionat amb la seva filla, Sofía Suescun, Maite Galdeano s'ha convertit en el centre de totes les mirades. I tot després que hagin quedat al descobert els detalls del vaixell on viu després d'haver posat punt final a la relació amb la influencer.
Fa unes hores, i després d'un temps allunyada del focus mediàtic, es van encendre totes les alarmes al voltant de la parella formada per Kiko Jiménez i la coneguda ‘reina dels realities’.
Aquest dimarts, 12 d'agost, Luis Prieto ha deixat sense paraules els espectadors de TardeARen revelar que Sofía Suescun i la seva parella estarien “al límit de la ruptura”.
I tot després que hagi quedat al descobert que la influencer hauria tingut “cites secretes” amb Juan Faro, un altre conegut creador de contingut. Una informació que aquest mateix dimecres han desenvolupat en exclusiva a la revista Lecturas.
Ara, i amb aquest tema ressonant amb més força que mai, tots els ulls s'han posat sobre Maite Galdeano. I és que, després d'un temps sense parlar de la seva filla i allunyada de la polèmica, ha tornat a deixar-se veure després de ser localitzada vivint en un vaixell.
Tots els detalls sobre el vaixell on es va instal·lar Maite Galdeano després del seu distanciament amb Sofía Suescun
Tal com ha transcendit, Maite Galdeano passa els seus dies en un veler ancorat al port de San Pedro del Pinatar, a Múrcia. Un lloc perfecte per portar un estil de vida modest i lluny de l'exposició pública.
Després d'un temps sense activitat a les xarxes socials, la mare de Sofía Suescun ha decidit compartir amb els seus seguidors algunes imatges del seu dia a dia al mar. Tanmateix, i encara que ha decidit no publicar instantànies de l'embarcació, sí que ha revelat alguns dels plans que fa amb les seves noves amistats.
D'altra banda, Maite Galdeano també ha estat vista per reporters d'Europa Press, amb qui no ha tingut cap problema a parlar sobre el seu actual estil de vida. En tot moment, la navarresa s'ha mostrat esquiva i ha insistit que no vol ser gravada.
La mare de Sofía Suescun ha assegurat que, malgrat el seu passat televisiu, ara se sent més reservada i ha deixat clar que ha canviat amb el pas del temps.
Pel que fa a la seva filla, Maite Galdeano ha evitat fer qualsevol comentari, deixant clar que no vol parlar del tema. Sobre el seu fill, Cristian Suescun, ha assegurat que manté una relació “estupenda”, tot i que moments després fa una declaració que sembla contradir-ho.
Finalment, la navarresa ha deixat clar que no té plans definits per al futur i que prefereix centrar-se en ella mateixa. I és que, des que es va instal·lar al seu vaixell, ha fet amistats amb qui comparteix sortides per dinar i sopar.
Respecte a un eventual retorn a Madrid o a la televisió, Maite Galdeano no descarta cap possibilitat: “Doncs ja veuré. No, no dic mai que no, ni sí… En el moment ja veuré. En el moment vull estar tranquil·la”