Missatge urgent sobre la reina Sofia i la seva germana, la princesa Irene: 'Té una...'

La reina Sofia i la seva germana, la princesa Irene, han tornat a cobrar protagonisme mediàtic. El motiu és que s'ha donat un missatge urgent sobre totes dues.
En concret, ha estat una reconeguda psicòloga, Lara Ferreiro, qui ha alertat de la situació que estan vivint Sofia i Irene. Tant és així que ha admès de la mare de Felip VI que “té dependència emocional” de la seva germana i viceversa. I això pot ser un problema en un futur molt proper.
Surt a la llum el vincle tan especial entre la reina Sofia i la princesa Irene
La reina Sofia fa molt de temps que està preocupada per l'estat de salut de la princesa Irene. Tant és així que aquest estiu ha canviat les seves rutines habituals a Palma de Mallorca per estar al costat de la seva germana. I això ha comportat no només especulacions, sinó també que Lara Ferreiro, per a Lecturas, les hagi analitzat i donat una informació urgent sobre elles.
Així, ha admès que la mare de Felip VI “té dependència emocional de la seva germana” i viceversa. Això sí, “en el sentit sa, són superproperes entre elles i, de fet, es donen suport”.
Entrant en matèria, ha reconegut que “tenen una resiliència compartida, és a dir, des de la infància es van enfrontar a exilis, cops d'estat, la pèrdua del tron a Grècia. O sigui, són nòmades i aquest aprenentatge de l'adversitat va enfortir el seu caràcter i la seva unió, suport mutu a la infància durant l'exili a Egipte, Sud-àfrica…”.
La informació urgent i delicada sobre la reina Sofia i la princesa Irene
Així mateix, Ferreiro ha deixat palès que la reina Sofia ha trobat en la princesa Irene “el refugi emocional en moments complicats”. Per això, “la protecció d'ella amb la seva germana és total. De fet, podria tenir la síndrome de la cuidadora, que és cuidar, cuidar i cuidar la seva germana”.
Precisament, per aquest motiu, ha alertat que l'emèrita podria viure un moment complicat quan aquella mori. Podria patir “la síndrome del niu buit. La solitud pot ser absoluta”.
Aquesta síndrome, que sovint s'associa a la marxa dels fills de la llar, també pot presentar-se quan es perd una figura que ha ocupat un espai emocional central durant dècades. En el cas de la reina Sofia i la princesa Irene, aquesta absència podria deixar un buit difícil d'omplir.
Per ara, el focus de l'emèrita és protegir i cuidar la seva germana. Aquest estiu, la decisió d'alterar la seva tradicional estada a Palma per passar més temps amb Irene no ha passat desapercebuda. Un gest que demostra que, per a Sofia, la família continua sent la seva prioritat absoluta, fins i tot per damunt de compromisos socials o institucionals.
La imatge pública de la reina Sofia sempre ha estat lligada a la discreció, la temprança i el servei a la Corona. Tanmateix, aquest tipus d'informacions permeten visibilitzar el seu costat més personal i humà. La seva entrega a la seva germana revela una faceta menys coneguda: la d'una dona profundament lleial i compromesa amb els seus afectes més íntims.