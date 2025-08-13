La notícia del rei Joan Carles que pot trencar (més) la relació amb la reina Sofia

El rei Joan Carles ha tornat a convertir-se en el centre de totes les mirades. I tot arran de l'última i polèmica decisió que ha pres el monarca. Una gran notícia que pot trencar encara més la seva ja danyada relació amb la reina Sofia.
El passat 30 de juny, es va generar un gran rebombori al voltant de l'emèrit. I tot va sorgir arran que l'editorial Planeta confirmés a través d'un comunicat la publicació de les seves memòries. Un llibre, titulat Reconciliació, que sortirà el 12 de novembre de 2025.
A través d'ell, Joan Carles I vol compartir amb la resta d'espanyols el seu punt de vista sobre algunes de les polèmiques que l'han esquitxat els últims anys. “Tenia la sensació que li estaven robant la seva història”, va assegurar la historiadora i autora Laurence Debray en una entrevista per a El País.
Ara, i a l'espera de la publicació d'aquestes memòries, tots els focus han tornat a posar-se sobre el marit de la reina Sofia. I és que, segons han confirmat fonts governamentals a The Objective, el monarca emèrit està en negociacions avançades amb Netflix per desenvolupar una sèrie sobre la seva vida.
El nou projecte del rei Joan Carles podria trencar definitivament la seva relació amb la reina Sofia
Tal com ha transcendit, el nou projecte del rei Joan Carles, valorat en uns 20 milions d'euros, contempla una sèrie de ficció basada en fets reals. Un treball audiovisual que estarà compost per almenys sis episodis i que comptarà amb distribució internacional, igual que la reeixida producció britànica The Crown.
L'argument de la sèrie abastaria els esdeveniments més significatius del seu regnat, que es va estendre des de 1975 fins a 2014. Entre ells s'hi inclourien episodis controvertits com els seus problemes fiscals vinculats a una milionària donació saudita o el seu vincle amb figures com la reina Sofia, Corina Larsen o Bárbara Rey.
Una informació que, com era d'esperar, no ha estat gaire ben rebuda dins del palau de la Zarzuela. I és que no hi ha cap dubte que, si tots aquests temes surten a la llum, la relació del rei Joan Carles i la seva dona podria acabar de trencar-se.
Per aquest motiu, des de Casa Reial han intentat frenar l'avanç d'aquestes negociacions, gesta que encara no han aconseguit. A més, fonts properes a la institució han confirmat a Monarquia Confidencial que Felip VI segueix amb atenció els passos del seu pare.
Segons reconeix el seu entorn més proper, per a la reina Sofia i el seu fill “és desesperant”. I és que cap d'ells té el poder d'influir en les decisions del rei Joan Carles en aquest sentit.
D'acord amb la informació que ha obtingut el citat mitjà, l'emèrit està sent assessorat des d'Abu Dhabi per Abdul Rhaman El Assir. Una persona que està embolicada en assumptes judicials a Espanya i França.
D'altra banda, s'ha confirmat que l'acord amb Netflix estaria pràcticament llest per signar-se. Especialment, després que el rei Joan Carles retornés íntegrament els préstecs que va utilitzar per regularitzar la seva situació fiscal el 2021.