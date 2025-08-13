La noticia del rey Juan Carlos que puede romper (más) su relación con la reina Sofía

El rey Juan Carlos ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas. Y todo a raíz de la última y polémica decisión que ha tomado el monarca. Una noticia que puede romper aún más su ya dañada relación con la reina Sofía.

El pasado 30 de junio, se generó un gran revuelo alrededor del emérito. Y todo surgió a raíz de que la editorial Planeta confirmara a través de un comunicado la publicación de sus memorias. Un libro, titulado Reconciliación, que saldrá el 12 de noviembre de 2025.

| Europa Press

A través de él, Juan Carlos I quiere compartir con el resto de españoles su punto de vista sobre algunas de las polémicas que le han salpicado en los últimos años. “Tenía la sensación de que le estaban robando su historia”, aseguró la historiadora y autora Laurence Debray en una entrevista para El País.

Ahora, y a la espera de la publicación de dichas memorias, todos los focos han vuelto a ponerse sobre el marido de la reina Sofía. Y es que, según le han confirmado fuentes gubernamentales a The Objective, el monarca emérito está en negociaciones avanzadas con Netflix para desarrollar una serie sobre su vida.

El nuevo proyecto del rey Juan Carlos podría romper definitivamente su relación con la reina Sofía

Tal y como ha trascendido, el nuevo proyecto del rey Juan Carlos, valorado en unos 20 millones de euros, contempla una serie de ficción basada en hechos reales. Un trabajo audiovisual que estará compuesto por al menos seis episodios y que contará con distribución internacional, igual que la exitosa producción británica The Crown.

| Europa Press, Mediaset, esp.xcatalunya.cat

El argumento de la serie abarcaría los acontecimientos más significativos de su reinado, que se extendió desde 1975 hasta 2014. Entre ellos se incluirían episodios controvertidos como sus problemas fiscales vinculados a una millonaria donación saudí o su vínculo con figuras como la reina Sofía, Corina Larsen o Bárbara Rey.

Una información que, como era de esperar, no ha sido muy bien recibida dentro del palacio de La Zarzuela. Y es que no hay ninguna duda de que, si todos estos temas salen a la luz, la relación del rey Juan Carlos y su mujer podría terminar de romperse.

Por ese motivo, desde Casa Real han intentado frenar el avance de dichas negociaciones, hazaña que aún no han conseguido. Además, fuentes cercanas a la institución le han confirmado a Monarquía Confidencial que Felipe VI sigue con atención los pasos de su padre.

| Europa Press

Según reconoce su entorno más próximo, para la reina Sofía y su hijo “es desesperante”. Y es que ninguno de ellos tiene el poder de influir en las decisiones del rey Juan Carlos en este sentido.

De acuerdo con la información que ha obtenido el citado medio, el emérito está siendo asesorado desde Abu Dabi por Abdul Rhaman El Assir. Una persona que está envuelta en asuntos judiciales en España y Francia.

Por otro lado, se ha confirmado que el acuerdo con Netflix estaría prácticamente listo para firmarse. En especial, después de que el rey Juan Carlos devolviera íntegramente los préstamos que utilizó para regularizar su situación fiscal en 2021.