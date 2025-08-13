Santiago Segura, 60 anys: ‘Faig dejunis de 36 hores i no ho recomano perquè…’

Santiago Segura ha generat un gran rebombori al seu voltant després de fer una inesperada confessió relacionada amb el seu estat físic actual. “Faig dejunis de 36 hores i no ho recomano”, ha assegurat aquest conegut actor i director de cinema de 60 anys.
El canvi físic que ha experimentat Santiago Segura és molt evident. Així que, com era d’esperar, no ha passat gens desapercebut entre els usuaris de les xarxes socials.
Fa anys, l’artista espanyol va decidir modificar completament els seus hàbits. I el director de cinema va adoptar un règim alimentari una mica controvertit per millorar el seu aspecte i el seu benestar general.
Tant és així que, orgullós del resultat, Santiago Segura no va dubtar a compartir amb els seus seguidors d’Instagram la seva notable reducció de talla. “Què faig amb els pantalons que m’han quedat grans? Els guardo, per si tornen els quilos perduts?”, va assegurar amb humor.
A més, en declaracions per a Europa Press, l’actor va confessar que “no ha estat[un procés]fàcil”. “És un món molt dur de patiment”, va afegir amb rotunditat. D’altra banda, també va assegurar que va començar a preocupar-se pel seu pes quan va prendre consciència de les múltiples afeccions que pot provocar:
“La gent no sap fins a quin punt l’obesitat és una malaltia. És inquietant donar aquesta informació i la gent no ho sap”, va assegurar Santiago Segura a continuació.
Tanmateix, les declaracions de l’actor que més van cridar l’atenció van ser les que va pronunciar durant una de les seves visites a El Hormiguero. I és que, en aquell moment, va explicar les raons per les quals no recomana fer “dejunis de 36 hores”, una pràctica que ell sí duu a terme.
No hi ha cap dubte que, amb esforç i disciplina, Santiago Segura ha aconseguit baixar més de 40 quilos. Una gesta que ha assolit, entre altres coses, després de renunciar al consum de certs aliments.
“Arriba aquell moment temut de l’any en què he de mirar aquestes fotos fixament per allunyar-me de la meva terrible addicció, la invasió de torrades de Santa Teresa”, va escriure en una publicació d’abril.
D’altra banda, durant una de les seves intervencions a El Hormiguero, Pablo Motos no va poder evitar mostrar-se molt sorprès pel canvi físic de l’actor. Tant és així que va decidir abordar el tema amb ell.
Segons va explicar el mateix Santiago Segura, va ser Leo Harlem qui li va recomanar informar-se sobre nutrició i, des de llavors, va començar a llegir nombrosos llibres sobre el tema. A més, no va tenir cap problema a desvelar quin ha estat el mètode que ha utilitzat per perdre tant de pes:
“Faig dejunis de 36 hores, una cosa que no li recomano a ningú”, va afirmar, conscient que la seva tècnica podria generar un gran debat. Abans de canviar de tema, l’actor va matisar que és una estratègia que “li funciona a ell”, però va insistir que “no és recomanable per a tothom”.