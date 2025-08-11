Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
English Español
Logo Telegram
Un home gran amb vestit està assegut davant d’un escriptori amb banderes d’Espanya i de la Unió Europea al darrere, mentre que en primer pla apareix el rostre seriós d’un altre home de cabells i barba canosos.
Muntatge en què apareixen el rei Joan Carles I i el rei Felip VI | Casa Real
Gent

Felip VI dona l'ordre: La llista negra que afecta Joan Carles I

Zarzuela estreny el cercle a l'entorn de l'emèrit davant la imminent publicació de “Reconciliació” i l'ombra d'amistats incòmodes

Xavi Martín
per Xavi Martín

L'escena semblava estabilitzada. Joan Carles I lluny, la Corona en mode contenció i un relat controlat a l'estiu balear. Tanmateix, alguna cosa s'ha mogut. Als passadissos de Marivent i de la Zarzuela torna a ressonar un nom, una data i una por. No és només el que l'emèrit vulgui explicar. És qui li xiuxiueja, qui l'acompanya i quins interessos arrossega al seu voltant.

Des de 2020, el pare de Felip VI viu a Abu Dhabi. Allà ha teixit un cercle reduït que ara és objecte d'un seguiment més estret.

No és un moviment judicial ni una operació policial. És control suau, discret i decidit, per minimitzar danys abans d'una tardor que pot torçar la imatge de la institució. La monarquia intenta blindar-se, encara que sempre arriba tard quan l'ombra és la del seu passat recent.

Un home gran somrient en primer pla i un home en uniforme militar de perfil al fons.
Fotomuntatge amb una imatge de Joan Carles I i una altra de Felip VI | @CasaReal, XCatalunya, Izquierda Unida

El setge a les amistats de l'emèrit a Abu Dhabi

La preocupació no neix del buit. A la Zarzuela s'admet en privat que hi ha companyies que no ajuden. Es percep que l'emèrit decideix en solitari i que el seu entorn reforça aquesta deriva. El missatge intern és clar: identificar amistats problemàtiques, tallar accessos i reduir l'exposició de l'excap d'Estat en actes públics o privats que puguin interpretar-se com a provocació.

És una “llista negra” oficiosa, feta de noms que generen risc reputacional per a la Corona. No hi ha comunicat, però sí instruccions: menys fotos, menys viatges i zero sorpreses. En els darrers dies, aquesta inquietud ha tornat a primer pla per l'agenda editorial del mateix Joan Carles.

El llibre que irrita la Zarzuela i la batalla pel 12 de novembre

La publicació de les seves memòries, “Reconciliació”, està fixada per al 12 de novembre. La data no és innocent: coincideix amb el cinquantè aniversari de la mort de Franco i amb l'aniversari de la proclamació de Joan Carles I, oficialitzada tres dies més tard.

Dos homes amb vestit davant d'un edifici històric, un d'ells aixeca la mà en un gest de salutació.
Muntatge en què es veu el Palau Reial i les imatges de Joan Carles I i de Felip VI | Casa Real

Fonts consultades per analistes especialitzats descriuen malestar a la Casa Reial pel calendari i pel to esperat del text. A aquesta inquietud s'hi suma un pla de l'emèrit per presentar-les en persona a Madrid, una possibilitat que Gobierno i la Zarzuela volen desactivar per evitar un espectacle mediàtic global que eclipsi l'actual monarca. El projecte, coordinat literàriament per Laurence Debray i editat per Planeta, afegeix gasolina a la tensió entre pare i fill.

Abdul Rahman El Assir, l'amic que més incomoda i per què

D'entre els noms assenyalats, un destaca per la seva càrrega explosiva: Abdul Rahman El Assir. La relació entre l'empresari hispano-libanès i Joan Carles I ve de lluny i s'ha reactivat als Emirats. Interpol va reclamar a Abu Dhabi la seva detenció el 2021 i 2022 per causes de frau i altres investigacions, mentre testimonis el situaven acompanyant l'emèrit.

Aquest vincle, sobradament documentat, és la millor explicació de l'actual tancament de files de la Zarzuela: no es tracta de xafarderia, sinó de la constatació que certes companyies afegeixen risc a cada moviment de l'exmonarca. En mitjans de crònica social s'ha descrit fins i tot una “guerra” soterrada amb el clan El Assir, amb l'objectiu d'apartar-lo del radi d'influència de l'emèrit.

Silencis oficials i una tardor d'alt voltatge institucional

No hi ha confirmació pública d'una “llista negra” ni n'hi haurà. La Casa del Rei evita entrar al fang i es limita a marcar distàncies amb el passat, mentre Felip VI preserva l'agenda oficial. Però l'estratègia és evident: desallotjar els vells fantasmes abans que “Reconciliació” reobri ferides i reescrigui el relat. Si l'emèrit aconsegueix presentar-se a Madrid, el xoc serà inevitable. I si no ho fa, el llibre ja haurà complert la seva funció de tornar-lo al centre del debat, just on la institució menys el vol.

Dos homes vestits amb vestit es donen la mà en una oficina elegant amb parets de fusta i un quadre emmarcat al fons.
Joan Carles I i Mario Conde a l'època en què eren molt amics | YouTube

No és la primera vegada que Joan Carles I té el que es coneix com a 'amistats perilloses'. En el passat altres personatges de la vida pública espanyola com Manuel Prado y Colón de Carvajal o Mario Conde  van rebre aquest qualificatiu.

Sabino Fernández Campo, qui va ser Secretari General i posteriorment Cap de la Casa del Rei, va haver de lidiar amb tots aquests problemes i 'amics'. No li va resultar fàcil en una època en què el Borbó acumulava poder i tenia la premsa totalment domesticada.

➡️ Gent