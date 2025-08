El moviment de Meghan Markle amb la seva filla que genera indignació a les xarxes

La vida dels ducs de Sussex a Montecito, Califòrnia, sempre ha estat marcada per una línia fina entre el seu anhelat desig de privacitat i la seva necessitat de mantenir-se rellevants en l'univers mediàtic competitiu. Meghan Markle i el príncep Harry van abandonar la monarquia britànica buscant protegir la seva família de l'escrutini implacable, però cadascun dels seus moviments públics sembla destinat a generar un nou debat.

En aquesta ocasió, ha estat Meghan qui ha encès la metxa. Un gest aparentment tendre i familiar ha estat interpretat per molts com una maniobra comercial calculada, reactivant les crítiques sobre la seva coherència i posant la seva filla petita, Lilibet, al centre de l'huracà. La controvèrsia està servida i, com sempre que es tracta dels Sussex, les opinions són tan apassionades com irreconciliables.

La calculada aparició de Lilibet a l'univers d'American Riviera Orchard

Tot va començar amb el llançament de la nova marca de Meghan Markle, American Riviera Orchard. Aquest projecte, centrat en un estil de vida que evoca la calidesa i la sofisticació de la costa californiana, és la gran aposta empresarial de la duquessa.

| @meghan

Per promocionar-la, ha recorregut a una estratègia de comunicació molt personal, compartint a les xarxes socials imatges que transmeten serenor, com una recent fotografia seva passejant per la platja amb el missatge: "Aquesta vibra de cap de setmana".

Tanmateix, el veritable rebombori va arribar amb un vídeo promocional. En una de les escenes, filmada amb una estètica cuidada i gairebé cinematogràfica, es pot veure Meghan travessant un pont de fusta de la mà d'una nena petita, a qui tothom ha identificat com la princesa Lilibet.

Tot i que l'aparició és breu i el rostre de la nena no es mostra amb claredat, el missatge és potent: la família és el pilar sobre el qual es construeix el seu nou imperi. L'elecció d'aquest moment íntim no és casual; busca humanitzar la marca i connectar amb el públic a un nivell més profund i emocional.

Entre acusacions d'hipocresia i la defensa dels seus seguidors

La reacció no es va fer esperar. Al cap de poques hores, les xarxes socials es van inundar de comentaris que acusaven Meghan Markle d'hipocresia. Els crítics més ferotges van argumentar que no és coherent exigir un respecte absolut per la privacitat dels seus fills per, tot seguit, utilitzar-los com a part d'una campanya de màrqueting per vendre productes de luxe.

"Volien escapar de la premsa perquè els seus fills tinguessin una vida normal, però ara els fan servir com a reclam publicitari", era un dels comentaris més repetits a X (anteriorment Twitter).

Molts van traçar una comparació directa amb el príncep William i Kate Middleton. Tots dos, tot i ser membres actius de la reialesa, gestionen les aparicions dels seus fills d'una manera molt més institucional i controlada, limitant-les a aniversaris o esdeveniments oficials. Per a aquest sector del públic, la decisió de Meghan és una prova més que el seu discurs sobre la privacitat era, en realitat, una lluita per controlar la narrativa a favor seu.

| @meghan

D'altra banda, els fidels defensors de la duquessa van sortir ràpidament en la seva defensa. Argumenten que, com a ciutadana privada i empresària, té tot el dret a compartir els moments que consideri oportuns.

Per a ells, l'escena és simplement una tendra mirada a la seva vida familiar, una declaració que el seu rol com a mare és fonamental en la seva nova identitat. Consideren que les crítiques són desproporcionades i formen part d'una campanya de desprestigi orquestrada contra ella des que va decidir prendre un camí propi.

Mentrestant, els productes de Meghan Markle reben crítiques de tota mena. Algunes positives, però d'altres molt negatives. En aquest sentit, diversos experts van deixar clar que el seu darrer vi no era de bona qualitat en relació amb el preu que tenia.