Cop dur per al príncep Harry i Meghan Markle: es confirma la fi del seu gran somni

El príncep Harry i Meghan Markle han rebut una notícia que posa en escac el projecte més ambiciós que van emprendre després d'allunyar-se de la Corona. Una decisió presa per una de les empreses més poderoses de l'entreteniment ha suposat un cop que molts consideren definitiu per a les seves aspiracions mediàtiques.

Cinc anys després de trencar amb la Corona per apostar per la seva independència, els ducs de Sussex veuen com una de les seves principals fonts d'ingressos s'esvaeix. I mentre el seu entorn guarda silenci, al Regne Unit ja es parla del principi del final de la seva aventura americana. Què ha passat realment?

Cop dur per al príncep Harry i Meghan Markle: Netflix conclou el seu acord amb la parella

Quan el 2020 el príncep Harry i Meghan Markle van signar un contracte valorat en 100 milions de dòlars amb Netflix, ho van presentar com un pas ferm cap a la seva autonomia financera. A través d'Archewell Productions, la seva empresa, planejaven produir contingut innovador i construir una marca global allunyada dels rígids protocols reials.

Durant aquests anys, han llançat cinc produccions que barrejaven el documental, l'entreteniment i el missatge social. Tanmateix, amb l'arribada del nou curs, es confirma el secret a veus: la plataforma no renovarà el seu acord amb ells. "L'acord està tancat, no es faran més programes", va assegurar una font propera al diari The Sun.

La veritat és que Netflix considera que "ja han obtingut tot el que podien de la parella". Per això, ha arribat el moment de tancar el cicle. Una decisió empresarial que s'ha pres sense grans estridències, però amb un clar impacte en la imatge pública dels Sussex.

Segons revelen fonts internes de la plataforma, la relació contractual amb els ducs de Sussex acabarà al setembre d'aquest any. Tot i que no hi haurà un comunicat oficial, tot apunta que el tancament serà discret i definitiu. Un portaveu ho va expressar amb claredat: "El lucratiu contracte de la parella està mort, només estan esperant que apareguin els crèdits finals".

L'últim projecte protagonitzat per Meghan Markle, With Love, Meghan, ha estat el detonant d'aquest desenllaç. El format d'estil de vida i cuina, amb prou feines ha assolit la posició 383 a l'informe semestral d'audiències, amb 5,3 milions de visualitzacions. "Ho tenia tot a favor: nom, plataforma, premsa… i les xifres van ser descoratjadores", va comentar una font de Netflix a The Sun.

El contrast ha estat especialment dolorós. Mentre el seu nou programa s'enfonsava, les reposicions de Suits, la sèrie que Meghan va protagonitzar abans de casar-se amb Harry, aconseguien més audiència. Un símbol irònic del retrocés de la imatge pública de la duquessa.

El príncep Harry i Meghan Markle no aconsegueixen mantenir els seus negocis

El desencís de Netflix no és un fet aïllat. A aquest cop s'hi suma la ruptura del contracte amb Spotify el 2023, valorat en 20 milions de dòlars. Aleshores, Bill Simmons, alt executiu de la plataforma, va declarar sense embuts: "Són uns maleïts estafadors".

Des de la seva sortida de la Casa Reial, Harry i Meghan han intentat capitalitzar la seva notorietat internacional amb productes audiovisuals d'alt impacte. El seu debut a Netflix, Harry & Meghan, va ser un èxit rotund: més de 28 milions de visualitzacions en quatre dies. Tanmateix, la resta de les seves produccions no van aconseguir replicar aquell fenomen.

Sèries com Líders del nostre temps, Cor d'Invictus o el documental Polo no van despertar el mateix interès. Fins i tot Amb amor, Meghan, la segona part de la qual encara està pendent d'estrena, no va aconseguir captar el públic, tot i comptar amb convidats com Chrissy Teigen i el xef espanyol José Andrés.

"Després del furor inicial, el contingut es va anar afeblint", reconeixen des de la indústria. I encara que Netflix valora el respecte mutu amb els Sussex, la decisió està presa. No hi haurà noves oportunitats.

Les finances del príncep Harry i Meghan Markle, en el punt de mira

Amb la fi de la seva vinculació amb Netflix, el futur econòmic de Harry i Meghan torna a ser tema de conversa. Segons The Sun, el cost de mantenir el seu personal i la seva vida a Montecito és descomunal. Per això, ara, sense ingressos recurrents d'aquest calibre, les seves finances podrien ressentir-se.

Tot i que el príncep Harry va rebre un fons de 8 milions de lliures pel seu 40 aniversari, gestionat per Isabel II, això amb prou feines cobreix les seves necessitats. "L'estil de vida de Harry i Meghan no és com el de la majoria de la gent", recorden des de la premsa britànica.

Mentrestant, es rumoreja que Harry estaria contemplant un acostament a Carles III. Just ara que el seu pare ha signat un documental per a Netflix, irònicament la mateixa plataforma que ha tancat les portes al seu fill petit.

La ruptura del contracte amb Netflix suposa un abans i un després per al príncep Harry i Meghan Markle. La fi del seu gran somni a la indústria audiovisual deixa al descobert les debilitats del seu model econòmic i identitari. Buscaran redimir-se o és aquest l'inici d'una nova etapa més propera a la família que van deixar enrere?