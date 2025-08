Gir de 180 graus en les responsabilitats del Príncep Guillem

per Xavi Martín

En un moment en què la monarquia britànica navega aigües d'incertesa, amb les mirades posades en la salut del Rei Carles III i la Princesa de Gal·les, el Palau de Kensington ha mogut fitxa. Lluny de ser un simple gest protocol·lari, el darrer anunci suposa un punt d'inflexió en la preparació del Príncep Guillem per al seu futur com a monarca.

Es tracta d'una nova responsabilitat que no només amplia el seu poder, sinó que redefineix el seu rol i el de la seva esposa, Kate Middleton, d'una manera que no es veia en més d'un segle.

Els vents de canvi bufen amb força al palau, i cada pas de l'hereu s'analitza amb lupa. Mentre la Corona s'adapta a una nova era, Guillem ha demostrat complir, assumint una càrrega institucional cada cop més gran. Tanmateix, la darrera decisió del seu pare li atorga una eina d'influència directa i tangible sobre un dels pilars del país: el seu comerç.

Una dedicació que ha estat posada en dubte per la seva tia, la Princesa Anna. La germana de Carles III té una intensa activitat institucional i considera que el seu nebot Guillem hauria d'arrimar el muscle en un moment tan delicat.

Un nou poder que uneix Guillem amb el comerç britànic

El Palau de Kensington ha confirmat que, en un termini de sis mesos, el Príncep Guillem obtindrà una facultat fins ara reservada a un cercle molt selecte de la Família Reial. A partir de 2026, l'hereu al tron tindrà la capacitat d'atorgar l'Orde Reial (Royal Warrant), una distinció d'enorme prestigi que permet a les empreses utilitzar l'escut reial en els seus productes com a segell de qualitat i confiança.

Aquest privilegi, concedit pel mateix Rei Carles III, és molt més que un simple títol honorífic. Representa un impuls estratègic que enfortirà els vincles del futur rei amb sectors clau de l'economia britànica. Fins ara, aquesta tradició centenària estava gelosament custodiada pel monarca regnant i altres pocs membres de la reialesa. Amb aquest moviment, Carles III no només accelera la preparació del seu fill, sinó que li confereix una influència econòmica directa.

Perquè una empresa pugui optar a aquest reconeixement, ha d'haver subministrat béns o serveis a la Casa Reial durant un mínim de cinc anys consecutius. Obtenir-lo és un símbol d'excel·lència, sostenibilitat i innovació que impulsa la reputació de marques emblemàtiques. Firmes de luxe com Alexander McQueen, la sastreria Catherine Walker o fabricants d'accessoris com Mulberry podrien veure reforçat el seu prestigi per la decisió directa del Príncep de Gal·les.

Kate Middleton, la primera Princesa de Gal·les en més d'un segle amb aquest privilegi

Si l'anunci sobre el poder de Guillem ja era significatiu, la inclusió de Kate Middleton en aquest nou rol ha suposat una autèntica sorpresa històrica. El comunicat oficial no deixa lloc a dubtes: la Princesa de Gal·les compartirà aquesta responsabilitat amb el seu marit, equiparant el seu pes institucional en una decisió sense precedents en la història moderna de la monarquia.

Kate es convertirà en la primera Princesa de Gal·les a emetre aquestes credencials reials en més de 115 anys. L'última a ostentar aquest poder va ser la princesa María de Teck, abans que el seu marit ascendís al tron com a Jordi V el 1910. La besàvia de Carles III és una reina molt recordada en l'imaginari col·lectiu britànic.

Aquest gest eleva Kate del seu paper de consort a sòcia activa en les responsabilitats de l'hereu, consolidant la imatge dels Gal·les com un tàndem de poder inseparable i perfectament coordinat.

Des de Kensington Palace s'ha transmès que tant el príncep com la princesa estan "encantats" amb aquesta nova faceta de la seva vida institucional. Els permetrà actuar com a ambaixadors del talent nacional, una tasca que tots dos han abraçat amb entusiasme en els seus compromisos públics. La decisió també reflecteix la confiança del Rei en la visió de la parella per modernitzar la Corona.

Moltes empreses de prestigi incloses a l'Orde

Aquest canvi no és menor. Amb prop de 800 empreses que actualment posseeixen una Orde Reial, des de productors d'aliments fins a artesans tradicionals, la influència dels Prínceps de Gal·les s'estendrà per tot el teixit productiu del país. A principis de 2026 s'obriran les noves sol·licituds sota el seu segell, un moment que sens dubte marcarà un abans i un després.