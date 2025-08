El príncep Guillem (43 anys) i la seva dona prenen una decisió que impacta Anglaterra

per Cándido Casares

El príncep Guillem i Kate Middleton han tornat a sacsejar el tauler de la monarquia britànica amb una decisió que transformarà el seu dia a dia. Tot i que la parella fa anys que aposta per una vida discreta a Windsor, la veritat és que alguna cosa ha canviat en les seves prioritats familiars. Ja no poden amagar que hi ha un moviment important en marxa.

Els últims esdeveniments personals i el pes de les seves noves responsabilitats han reactivat una conversa que creien tancada. En un entorn cada cop més exigent, els prínceps de Gal·les s'enfronten ara a una nova etapa. Què ha passat realment perquè Anglaterra estigui tan pendent del seu pròxim pas?

El príncep Guillem i Kate Middleton planegen marxar d'Adelaide Cottage

La decisió que impacta Anglaterra té a veure amb una possible mudança que els prínceps de Gal·les estan considerant seriosament. Segons ha revelat el Daily Mail, la parella contempla deixar enrere Adelaide Cottage, la seva actual residència familiar, per traslladar-se a un lloc més espaiós i d'acord amb les seves noves necessitats.

Adelaide Cottage va ser en el seu moment una solució ideal: una casa discreta dins de Windsor Great Park, amb accés a la natura i a pocs minuts de l'escola dels seus fills. Però després de tres anys vivint-hi, la família sembla haver arribat a un punt d'inflexió. Ja no els basta amb aquell refugi modest "per als estàndards reials", com ells mateixos ho descriuen, i estarien planificant un canvi important.

La raó no és únicament una qüestió d'espai, sinó també de comoditat i logística. Des que van ascendir al títol de prínceps de Gal·les, les seves obligacions han augmentat i també el nombre de persones que treballen amb ells. Necessiten una residència que estigui a l'altura d'aquesta nova realitat, i totes les mirades apunten cap a un lloc històric: el Fort Belvedere.

Fort Belvedere, la nova opció de residència amb història i comoditats

Fort Belvedere és una residència carregada de simbolisme, situada també a Windsor Great Park, però amb més dimensions i prestacions que Adelaide Cottage. Va ser en aquest edifici del segle XVIII on el rei Eduard VIII va signar el 1936 la seva abdicació per casar-se amb Wallis Simpson, fet que li atorga un valor històric singular.

Més enllà de la seva història, el lloc ofereix característiques que resulten molt atractives per a Guillem i Kate. Disposa de piscina a l'aire lliure, una pista de tennis, un hivernacle, un extens jardí de roses i un hort.

Aquestes instal·lacions no només millorarien la seva qualitat de vida, sinó que s'adaptarien millor a l'estil educatiu i familiar que han adoptat per als seus fills. La possibilitat de combinar natura, privacitat i comoditat ha fet que aquesta propietat se situï com l'opció més sòlida per al seu futur immediat.

Tot i que encara no hi ha comunicat oficial, tot indica que la decisió està presa i que la mudança podria ser imminent. L'elecció del Fort Belvedere no és aleatòria: respon a una necessitat real d'espai i projecció institucional.

La casa, que havia estat en desús durant anys, ha estat recondicionada per acollir una família d'alt perfil. I, segons fonts britàniques, ja hi hauria moviment de personal i preparatius discrets per a una transició suau i ordenada.

Un canvi de residència que reflecteix la seva nova posició a la monarquia

Quan es van instal·lar a Adelaide Cottage, encara eren ducs de Cambridge. La mort d'Isabel II i l'ascens de Carles III va reconfigurar el mapa institucional, elevant el seu paper a prínceps de Gal·les. Amb aquest nou estatus, també va arribar una major visibilitat i responsabilitats.

Aquest canvi els ha obligat a replantejar la seva dinàmica familiar i logística, ja que ja no poden permetre's la mateixa discreció que abans. Ara han de compaginar el seu desig de privacitat amb la creixent demanda pública de la seva figura. Una nova llar més gran, còmoda i funcional sembla ser la resposta lògica.

A més, el trasllat permetria centralitzar millor les seves funcions institucionals, amb espai per acollir reunions privades, equips de comunicació i tasques administratives sense comprometre la intimitat del nucli familiar.

La possible mudança del príncep Guillem i la seva família confirma que els canvis a la monarquia britànica també es viuen a l'àmbit privat. Anglaterra observa amb atenció com evolucionen els passos del seu hereu, conscient del simbolisme que amaguen les seves decisions. Serà aquesta nova llar l'escenari d'una etapa més estable i prometedora per als prínceps de Gal·les?