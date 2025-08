La ferma reacció d’Isa Pantoja davant la gran notícia de la seva mare, Isabel Pantoja

Isa Pantoja ha vist que la seva mare, Isabel Pantoja, s'ha convertit avui en portada de tots els mitjans. El motiu és que la cantant celebra els seus 69 anys. La manera que ha tingut la jove de reaccionar a aquest dia tan especial ha estat ferma i contundent a través d'una publicació a xarxes.

La dona d'Asraf Beno ha tornat a demostrar les seves fermes conviccions i que té molt clar qui és realment important a la seva vida. I així ho ha deixat clar amb un missatge en forma de vídeo.

| Instagram, @isapantojam

Isa Pantoja llança un missatge clar en el dia més especial per a Isabel Pantoja

Avui, Isabel Pantoja viu un dia molt feliç, ja que celebra el seu 69è aniversari. I ho està fent envoltada d'amics i del seu inseparable germà, Agustín. Però no dels seus fills, amb qui està distanciada.

Isa Pantoja és conscient d'aquest moment tan especial a la vida de la seva mare. Però, com ha reaccionat a xarxes? Bàsicament, evidenciant de manera ferma i contundent que no li importa gens el que avui celebra aquella. L'artista fa temps que es va allunyar del seu dia a dia i ella no està disposada a haver de cedir.

Aquest missatge l'ha llançat l'esposa d'Asraf pujant una publicació d'aquest on se la veu amb el seu fill petit, Cairo. Es tracta d'un vídeo on ella cuida i juga amb el nadó al jardí de casa seva, demostrant-li tot l'afecte i amor que li professa.

Així, ha reaccionat a l'aniversari de la seva mare. Sí, deixant clar que té molt clares les seves prioritats i les persones que vol al seu costat. I aquestes són el seu marit i els seus fills.

| Instagram, @asraf_beno

Isa no ha fet cap intent de felicitar Isabel, i és que aquesta fa temps que no està a la seva vida ni es preocupa per ella. Només cal veure que, quan recentment ha donat a llum, la seva mare no s'ha molestat a saber com està ella.

Anabel Pantoja sí felicita Isabel Pantoja: dues formes de viure l'aniversari de la tonadillera

En contrast amb l'actitud d'Isa Pantoja, ha destacat la felicitació pública que Anabel Pantoja ha dedicat a la seva tieta Isabel. La influencer ha compartit a les seves xarxes socials una fotografia amb la cantant i l'ha acompanyat amb un missatge emotiu: “Feliç aniversari, tita”.

“Avui, des de la distància, t'enviem una abraçada i un petó enorme. Continua lluitant, perquè per a mi has estat i seràs un referent sempre. T'estimo”.

Aquestes paraules mostren la bona sintonia que Anabel manté amb Isabel Pantoja, evidenciant així la divisió existent dins del mateix clan. Mentre ella manté viva la seva relació amb la tonadillera, Isa segueix marcant distàncies. Ho fa centrada en la seva vida familiar i lluny dels conflictes i tensions que sempre han envoltat la seva família.

Així, en un dia en què la sevillana acapara portades pel seu aniversari, la germana de Kiko Rivera ha preferit donar protagonisme a la seva felicitat personal. Un gest que parla per si sol i que confirma que, per a ella, la pau i l'estabilitat comencen a casa seva.