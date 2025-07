Experts enfonsen Meghan Markle per la mala qualitat del seu vi

No és la primera vegada que Meghan Markle acapara titulars, però en aquesta ocasió no ha estat ni per una entrevista incendiària ni per cap revelació sobre la família reial britànica. Des de fa setmanes, la duquessa de Sussex s'ha bolcat en promocionar la seva darrera aposta empresarial: el vi rosat "Napa Valley 2023".

El llançament, que va arribar acompanyat d'una campanya impecable a Instagram, semblava augurar una nova era d'èxits per a Meghan fora de les polèmiques palatines. Tanmateix, el desenllaç ha estat molt diferent del que s'esperava.

Sota la promesa d'oferir "un glop de l'autèntic esperit californià", el vi de Meghan no va trigar a fer-se viral i a exhaurir-se en temps rècord. En menys d'una hora, la primera edició limitada es va vendre completament. Però després de l'eufòria del llançament, va arribar el moment de la veritat: l'opinió dels experts.

| Lecturas, XCatalunya

Un rosat que divideix els tastadors i deixa regust amarg

L'entusiasme inicial a les xarxes socials s'ha vist ràpidament enfosquit per les opinions poc encoratjadores d'alguns especialistes britànics en Casa Reial i crítica gastronòmica. Un dels més contundents ha estat Richard Eden, conegut editor especialitzat, que no ha dubtat a tastar la creació de Meghan en directe i compartir la seva impressió sense filtres. Eden descriu el vi com "al principi una mica dolç, però amb un regust amarg que decep"

Durant el tast, retransmès en format vídeo i comentat per diversos comptes a X i Instagram, no van faltar gestos d'incredulitat i alguna broma entre companys. Luke Blackall, presentador habitual, va intentar suavitzar la situació, però Eden va insistir en la seva percepció negativa. L'anàlisi va ser corroborada en part per Charlotte Griffiths, editora general del Mail on Sunday, qui va reconèixer la potència alcohòlica del vi. Té 14,5 graus, molt per a un rosat.

Griffiths, allunyada del món de les begudes des de feia anys, es va atrevir a tastar-lo i va definir l'experiència com "forta, però acceptable". Tot i això, va fer broma sobre el fet que probablement els seus amics no el triarien per a una ocasió especial.

| XCatalunya, US Weekly

El debat ha començat també en comptes de sommeliers i fòrums especialitzats de Califòrnia, on alguns usuaris valoren la marca, però apunten que el preu és elevat per la qualitat. Val 25 dòlars. Mentrestant, altres veus assenyalen que la popularitat de Meghan ha pesat més que les notes reals de tast.

Reaccions oficials i el repte de conquerir el sector vinícola

La polèmica al voltant del vi de Meghan ha reactivat els debats sobre la capacitat de les celebritats per triomfar en sectors tan exigents com el del vi. En declaracions recents, portaveus del mateix celler a Napa han defensat el procés d'elaboració i l'aposta per mètodes sostenibles.

Els mitjans de comunicació s'han centrat més en les opinions de la premsa britànica. Aquests ho han considerat un entrebanc amb altres projectes frustrats de la parella en els darrers anys.

En les últimes hores, ni Meghan Markle ni el príncep Harry han volgut pronunciar-se sobre les crítiques. Tanmateix, en els cercles més propers a la duquessa es destaca la satisfacció per l'èxit comercial inicial i la intenció de llançar noves varietats el 2025.

| XCatalunya, @theroyalfamily, Canva Creative Studio

Per la seva banda, experts nord-americans en lifestyle han restat importància a l'enrenou, recordant que molts cellers icònics també van tenir inicis titubejants abans d'aconseguir reconeixement internacional.

Mentrestant, els seguidors de Meghan a les xarxes socials han reaccionat amb missatges de suport, insistint que el gust del vi és qüestió de gustos. En aquest sentit, han defensat la valentia de l'exactriu en embarcar-se en un sector tradicionalment dominat per homes.

Fracàs anunciat o èxit viral?

El debut de Meghan Markle en el món del vi deixa clar que, en l'era de les celebritats i les xarxes socials, cap llançament està lliure d'escrutini. Si bé la primera tirada ha estat un èxit de vendes, el veritable repte per a la duquessa de Sussex serà convèncer els experts i consolidar-se més enllà del fenomen mediàtic.

Aconseguirà Meghan capgirar les crítiques i fer-se un lloc entre les marques de referència o quedarà el seu rosat com una curiositat passatgera.