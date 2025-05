Mor Montserrat Salvador als 97 anys: Catalunya de dol per la 'Senyora Mercè'

'Eulàlia, no et posis nerviosa'. La frase que va dir la Senyora Mercè, interpretada per Montserrat Salvador, a la seva filla en la ficció, interpretada per Emma Vilarasau. Eulàlia estava a punt de confessar que Eduard (Eduard Farelo) era el seu fill. El secret de la família podia sortir a la llum i la matriarca dels Montsolís no podia permetre-ho. Sempre les aparences. El que desconeixia la Senyora Mercè és que Eduard, a més de fill d'Eulàlia, també ho era de Mateo, un altre dels seus fills.

L'incest com a fil conductor de la sèrie més mítica de TV3. Un incest que es va repetir ja que la pròpia Eulàlia va mantenir una relació amb Fèlix (David Selvas), el seu nebot. Per acabar-ho d'adobar, el va acabar assassinant quan va descobrir que el Fèlix volia matar l'Eduard. Una sèrie de sobretaula amb alts índexs d'audiència que avui seria impossible a la Catalunya del 'quedar bé' i 'no molestar'.

Mercè Aymerich - encara que se la coneixia com Mercè Montsolís pel cognom del seu marit - va acabar morint també assassinada per Amadeu Cabanilles (David Bages), batejat com a 'llimac fastigós' per la seva dona, Laia (Olalla Moreno).

| TV3

Montserrat Salvador rondava els 70 en aquella època i la seva carrera encara es va prolongar uns anys més. Després, per qüestions d'edat es va retirar i no se'n va saber gaire res més. Fins avui. Montserrat Salvador Deop ha mort aquest dijous als 97 anys. L'artista havia treballat en el teatre, en el cinema i en la televisió, però va ser el paper de matriarca en la producció del canal català un dels que li va donar més notorietat.

Nascuda a Tarragona l'any 1927, va marxar a l'exili amb deu anys i va desenvolupar part de la seva carrera a França, Colòmbia i Argentina, on va participar en projectes teatrals dirigits per Margarida Xirgu.

Montserrat Salvador. Actrices Españolas. Don Lucio y el hermano Pío. 1960.

El 1956 va tornar a Catalunya i va continuar la seva carrera audiovisual, participant en sèries televisives i en pel·lícules com 'La ciutat cremada', d'Antoni Ribas, o 'Si te dicen que caí', de Vicente Aranda.

Un dels seus últims papers va ser en una altra sèrie de TV3, 'El Cor de la Ciutat'. Allà va interpretar les germanes bessones Lourdes i Regina, tan diferents entre si.

| TV3

Creu de Sant Jordi

L'any 2003 va rebre la Creu de Sant Jordi de mans de l'aleshores president de la Generalitat Jordi Pujol.

El president del Govern, Salvador Illa, ha lamentat a través de les xarxes socials la mort de l'artista. "Precisament avui, que el Govern entreguem les Creus de Sant Jordi, ens ha deixat Montserrat de Salvador Deop, guardonada el 2003 per les seves grans qualitats interpretatives i la seva trajectòria en el teatre, cinema i televisió. El meu més sentit condol", ha escrit.