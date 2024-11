Així és ara Paula Jornet, Ariadna Guitard, filla de David Selvas a La Riera

TV3 sempre s'ha caracteritzat per ser una televisió propera als espectadors. El projecte va néixer fa quaranta anys amb l'objectiu de ser una eina d'informació, entreteniment, però, sobretot, de difusió de la llengua catalana. Durant molts anys s'ha aconseguit, però la situació ha canviat en els darrers anys.

Durant els anys vuitanta i noranta es va complir aquest requisit amb escreix. I, segurament, durant la primera meitat de la primera dècada també. El desastre va començar amb l'arribada dels tripartits i es va consolidar a la segona dècada del nou segle. Continguts en castellà, entrevistats en castellà, menys ús del català, productores externes, etc.

Les sèries són de les poques coses que manté la televisió pública de Catalunya i que podem afirmar que s'està fent una gran feina. Les telenovel·les són de producció pròpia, amb actors i actrius del nostre país. Aquestes sèries entren a les cases, a les vides dels catalans i tenen milers de seguidors. Recordem grans noms al llarg de la història. Poblenou, Estació d'enllaç, Secrets de família, Nissaga de Poder, Laberint d'ombres, Vent del pla, El cor de la ciutat, La Riera, Com si fos ahir...

| TV3

Paula Jornet, actriu de La Riera

Avui volem parlar de La Riera i, més concretament, de Paula Jornet. Interpretava el paper de l'Ariadna Guitard, una nena que era la filla de l'Ernest Guitard (David Selvas) i néta de la Mercè Riera (Mercedes Sampietro). El seu pare treballava al restaurant familiar, la fonda. Era qui s'ocupava de gestionar la sala i d'atendre els comensals. Un restaurant on també treballaven els seus oncles, en Sergi (Jordi Planas) i en Lluís (Jordi Cadellans). La seva àvia ja estava jubilada.

La Paula era una nena que estava estudiant, sense edat per treballar. S'intuïa que era una nena simpàtica, intel·ligent i educada. La sèrie es va emetre entre el 2010 i el 2017, de manera que ara és entre 7 i 14 anys més gran.

La Riera

La Riera va ser una popular sèrie de televisió emesa a TV3 entre 2010 i 2017. Va ser creada per en Josep Maria Benet i Jornet, un referent a la dramatúrgia catalana i dirigida per l'Esteve Rovira. És considerada una de les millors sèries de la història de TV3. Va estar sis anys en antena i va emetre més de 1.500 episodis. Molts espectadors consideren que Com si fos ahir no ha aconseguit el mateix èxit que la sèrie anterior.