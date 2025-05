'Com si fos ahir' del 16 de maig: El Toni petit a l'hospital, es tem per la seva vida

El capítol de Com si fos ahir del divendres 16 de maig arriba carregat de moments emocionals, dubtes profunds i decisions complicades que afectaran el futur de les relacions personals dels protagonistes.

El Toni Petit travessa un moment especialment trist i baix d’ànims després de les últimes decepcions viscudes en el terreny sentimental. Es fa evident quan veu la seva germana i el Karim en actitud carinyosa i els ‘recomana’ anar a l’habitació. Veient la seva situació, la seva germana i el seu pare intenten animar-lo, fent tot el possible perquè recuperi el bon humor.

El Toni ‘gran’ li dirà d’anar als karts i malgrat ho agraeix, refusa l’oferta. Però el Toni ja té altres plans: ha quedat amb el Karim, buscant potser un moment per desconnectar o compartir inquietuds. Una trobada que havia de servir per treure-li la Patri del cap, acabarà malament. Es creuen amb dos joves i la cosa acabarà malament. Treuran una navalla i – no se sap encara com – el Toni petit acabarà ferit. El traslladaran a l’hospital i la seva vida correrà perill.

| TV3

Precisament, la Patri està molt amoïnada pel Bernat. Malgrat els consells prudents de la Itziar, que li havia recomanat paciència i distància, la Patri li confessa que finalment no li ha fet cas i ha acabat enviant una nota de veu al Bernat. La Itziar li diu que s’ha equivocat i li pregunta per la resposta del nebot del Marcos. Encara no ha contestat. Això acabarà malament… per a la Patri.

Per altra banda, el Salva segueix insistint fermament amb la idea d’acollir un altre infant, convençut que això podria ser molt positiu per a la seva família i especialment per al Joel, que s'ha mostrat il·lusionat amb aquesta possibilitat. En un intent d’influenciar la Marta, el Salva utilitza subtilment l’entusiasme del Joel per pressionar-la emocionalment.

| TV3

Però la Marta està completament absent, amb el cap immers en altres preocupacions més urgents, especialment relacionades amb l'Esteve i les ganes de fer-li mal. El darrer cop que es van veure li va dir que no el volia veure mai més però tothom sap que això no serà així.

Alguns fins i tot tenen coll avall que se n’enamorarà. La Marta també li comentarà al Litus, que li retreu que no li hagi dit res al Salva.

| TV3, XCatalunya, Grafinka

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del divendres 16 de maig de 2025?

El darrer episodi de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i sis minuts de la tarda. Durarà trenta-vuit minuts. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.