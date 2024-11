David Bagés, el mític Batlló de 'La Riera' en una sèrie de Netflix: 'Em van deixar...'

Hi ha molts actors que, quan els descobrim, ens deixen empremta. I després, a partir de la primera sèrie o pel·li en què gaudim del seu talent, no ens podem perdre ni una producció més. Una cosa així és el que ens passa amb David Bagés, que s'ha convertit en una de les cares més conegudes TV3, ja que ha aparegut en diverses de les sèries mítiques de la televisió pública catalana.

Sense anar més lluny, l'actor de Reus va donar vida al personatge de Batlló a La Riera, però abans ja havia fet aparicions estel·lars en espais com Ventdelplà, Nissaga del poder i Plats Bruts, entre d'altres. També és molt recordat el seu personatge a Nissaga de Poder. Era Amadeu, un jove enòleg sense escrúpols que va fer tot el possible per incorporar-se a la família Montsolís. Ho va aconseguir casant-se amb Laia (Olalla Moreno) encara que, com tot bon dolent d'una sèrie, el seu final va ser tràgic. També va fer el salt al panorama nacional, apareixent en sèries com Hospital Central o Los Misterios de Laura. A més, darrerament s'està centrant més en produccions de Netflix; per exemple, es va guanyar un buit al càsting de El cuerpo en llamas.

És precisament en aquesta productora on es va llançar fa una setmana l'última sèrie en què ha estat partícip, L'última nit a Tremor. Aquí té un paper una mica més secundari, encarnant Peio, que apareix als episodis 1, 3, 5, 6 i 8. David Bagés es va mostrar agraït d'haver estat seleccionat per formar part de l'elenc de la sèrie, tal com va fer saber al seu perfil d'Instagram, on va compartir una imatge amb Oriol Paulo, director.

S'ha estrenat a Netflix La darrera nit a Tremor, una sèrie d'intriga, amor, de grans paisatges. Dirigida pel gran Oriol Paulo i protagonitzada per Javier Rey, Ana Polvorosa, Guillermo Toledo i Pilar Castro. On vaig tenir la sort de compartir escenes amb la volguda Carme Pía i on vaig poder descobrir la bella Astúries. He vist els dos primers episodis i els puc dir que em van deixar enganxat a la butaca. ¡No t'ho perdis!", proclamava David Bagés.

Sinopsi de 'L'última nit a Tremor'

El portal SensaCine resumeix aquesta minisèrie de 8 capítols de la següent manera. "En un intent desesperat per recuperar la seva inspiració, un músic i compositor en crisi es retira a un solitari poble costaner al nord. La seva única companyia són un matrimoni que resideix a la casa del costat, amb qui amb prou feines aconsegueix establir contacte. no obstant això, la tranquil·litat es veu interrompuda quan una gran tempesta causa un greu accident que el deixa greument ferit a experimentar visions inquietants i pertorbadores que giren al voltant dels seus veïns”.