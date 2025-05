Gir de 180 graus a TV3: canvi radical en un dels programes més vistos

per Mireia Puig

A Catalunya, hi ha dos temples que tenen un lloc especial en el cor de la ciutadania: el Camp Nou i el plató dels 'Telenotícies' de TV3. Tots dos estan vivint una transformació profunda. Mentre els aficionats del Barça somien amb tornar aviat al seu estadi renovat, els espectadors fidels de la televisió pública catalana estan a punt de veure una de les reformes més ambicioses dels últims anys.

La cadena porta mesos treballant en secret, remodelant completament el cor dels seus serveis informatius. I encara que la data oficial d'estrena no ha estat confirmada, ja s'ha filtrat que serà aquesta pròxima tardor quan els espectadors podran veure el resultat final. El que sí ha transcendit —i ha generat molta expectació— són les primeres imatges.

Una transformació que va més enllà del decorat

El canvi no és només estètic. El nou plató incorporarà pantalles 4K de gran format que permetran mostrar gràfics en temps real, i realitat augmentada per submergir l'espectador en una experiència informativa més visual, dinàmica i immersiva. A més, comptarà amb un sistema d'il·luminació intel·ligent que s'adaptarà al to de cada notícia.

| TV3, XCatalunya

Segons ha explicat Rocco Steinhouser, expert en televisió i col·laborador del programa 'Versió RAC1', es tracta del plató “més secret i més blindat de la cadena”. Aquest dilluns, en un accés exclusiu, va mostrar per primera vegada l'estat actual de les obres.

I els presentadors? Hi haurà també renovació en les cares visibles?

Aquesta gran transformació ha fet sorgir també dubtes sobre si vindran canvis en els noms que veiem cada dia davant de càmera. Continuaran Toni Cruanyes, Raquel Sans, Xavi Coral, María Fernández Vidal, Ramon Pellicer o Cristina Riba? De moment, no hi ha confirmacions oficials, però des de dins de la cadena es deixa entreveure que la renovació del plató pot anar acompanyada d'una “actualització parcial” de la graella.

| TV3, XCatalunya

Toni Cruanyes, per exemple, porta més d'una dècada liderant el TN Vespre amb una enorme fidelitat per part de l'audiència. El mateix passa amb Pellicer, qui des de fa anys comanda els informatius del cap de setmana. Si bé els canvis tècnics són segurs, els moviments en l'equip humà encara estan en fase d'avaluació.

L'aposta informativa de TV3 per a la pròxima dècada

La reforma arriba en un moment estratègic. Deu anys després de l'últim canvi profund, que va tenir lloc el 2014, i en plena competència amb noves plataformes i formats digitals, TV3 vol consolidar-se com la televisió de referència a Catalunya també en el terreny tecnològic.

Aquesta renovació anirà de la mà del llançament del nou canal digital de notícies, #3CatInfo, que substituirà l'actual 3/24. Tot això formarà part d'una aposta informativa que busca adaptar-se als nous hàbits de consum, atreure el públic més jove i mantenir el lideratge en un entorn audiovisual cada vegada més competitiu.

La xifra final que ho resumeix tot

L'objectiu és ambiciós, però clar: convertir el plató dels ‘Telenotícies’ en un referent europeu d'innovació informativa, amb una inversió global que, segons fonts internes, supera el milió d'euros. Una xifra que demostra fins a quin punt TV3 es pren seriosament el futur dels seus informatius. La tardor marcarà un abans i un després. I els espectadors seran els grans beneficiats.