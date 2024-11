L'afició secreta d'Eduard Farelo, de 'Com si fos ahir' i pare de Bad Gyal

per Antoni Mateu-Arrom

El final de la temporada passada de 'Com si fos ahir' va ser convuls per al personatge --Miquel-- interpretat per Eduard Farelo. La seva dona Noe (Elena Gadel) li va ser infidel amb Aitor (Carlos Troya), el tutor del seu fill a l'institut.

Una relació que es va anar consolidant fins que la Noe va deixar en Miquel per l'Aitor. Com s'esperava, la cosa va acabar malament ja que tots dos eren molt diferents i estaven en un moment vital totalment oposat.

Al capítol final de temporada, amb una mica d'incertesa prèvia, Noe i Miquel van reprendre la relació. En aquest inici de temporada se'ls ha vist bé encara que cap dels dos personatges no ha tingut excessiu protagonisme.

La trama més destacada de Miquel té a veure amb la consultoria, després de la sortida de Gemma (Àurea Márquez) i la incorporació de Víctor (Pep Ambròs), un dels nous fitxatges que TV3 ha fet aquesta vuitena temporada de 'Com si fos ahir'.

Fora de la petita pantalla, Eduard Farelo té una afició que la seva filla Irma --coneguda artísticament com a Mushkaa-- ha donat a conèixer. De què es tracta?

L'afició secreta d'Eduard Farelo

Ha estat al podcast de La Pija i la Quinqui on Irma Farelo ha donat a conèixer el hobby del seu pare. Sembla que un dels temes que ha explicat a l'entrevista és que s'ha pogut independitzar en un pis.

La cantant, que viu sola, ha explicat que a la vivenda on s'ha mudat no tenia mobles. I qui ha estat la persona encarregada del disseny d'interiors? El mateix Eduard Farelo.

Eduard Farelo i la decoració

Mushkaa assegura que el gust del pare per la decoració i el disseny d'espais és bo. De fet, li ha confiat tot aquest tema fins al punt, que ella mateixa ha admès que “hi va haver una confiança que jo no vaig escollir res”.

"Bàsicament, el meu pare va triar tot el que hi ha al pis", explica. El moble que més us agrada? Ella no té clar: “El sofà és el millor”, ha donat a conèixer al podcast.

Tot i això, malgrat la confiança i els encerts, Mushkaa ha donat a conèixer quin és l'únic element de tota la casa que voldria canviar. Es tracta del capçal del llit, del qual ha dit que “és de vella”. Tot i que, per sort de l'artista, la resta ha quedat del seu gust.