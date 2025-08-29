Felicitat màxima a Buckingham Palace gràcies a la gran notícia del príncep Harry

El príncep Harry torna a convertir-se en un dels protagonistes del dia després de confirmar-se una última i inesperada notícia sobre ell. Informació que, sens dubte, ha generat una gran felicitat dins del palau de Buckingham.
Com tots sabem, des de 2020, la relació entre el duc de Sussex i la resta de membres de la Família Reial britànica és pràcticament inexistent. Una situació delicada que té el seu origen en la decisió que tant ell com Meghan Markle van prendre d'abandonar les seves funcions institucionals.
Però ara, i després de l'acostament que s'ha produït entre Carles III i el seu fill petit, s'ha confirmat la millor de les notícies: Harry tornarà a Londres en un dia molt especial per a la Corona.
Segons ha transcendit, el pròxim 8 de setembre, data en què fa tres anys de la mort de la reina Isabel II, el duc de Sussex tornarà al Regne Unit. Una visita que coincideix amb un dels compromisos solidaris que ha mantingut amb constància al llarg dels anys: els premis WellChild.
Augmenta la felicitat dins del palau de Buckingham després de confirmar-se la pròxima visita del príncep Harry a Londres
La fundació WellChild ja ha confirmat que el príncep Harry, patró de l'organització des de fa 17 anys, participarà de manera activa en la pròxima edició dels WellChild Awards. Una trobada anual que celebra el seu vintè aniversari i que comptarà amb una cerimònia especial.
Segons han confirmat des de l'organització, el germà del príncep Guillem tindrà un paper destacat durant la gala. Esdeveniment que premia l'esforç de menors amb problemes mèdics greus i la dedicació d'aquells que els atenen.
L'acte, organitzat juntament amb la companyia GSK, tindrà lloc a Londres, tot i que la ubicació no s'ha revelat per ara. El que sí que se sap és que el príncep Harry lliurarà el reconeixement al Nen Inspirador d'entre 4 i 6 anys i dirigirà unes paraules al públic.
A més, i per si això fos poc, el duc de Sussex es reunirà prèviament amb tots els guardonats i les seves respectives famílies en una recepció privada, reforçant així el seu compromís.
L'elecció de la data té un significat molt especial per al príncep Harry i la seva família, ja que el 8 de setembre coincideix amb la mort d'Isabel II. El 2022, tant ell com Meghan Markle van cancel·lar la seva assistència a última hora després de l'empitjorament de la salut de la sobirana.
Tanmateix, un any més tard, el fill de Carles III no va voler perdre's aquest esdeveniment per res del món. Moment que va aprofitar per dedicar-li un emotiu tribut a la seva àvia: “Ella hauria estat la primera a insistir que fos aquí amb vosaltres”.
Ara, en declaracions per a Hello!, el príncep Harry ha explicat què significa per a ell aquest important lliurament de premis. “Sempre és un privilegi assistir als WellChild Awards i conèixer els infants, les famílies i els professionals que ens inspiren amb la seva fortalesa i esperit”, ha assegurat el royal.
El duc també ha subratllat la rellevància que han tingut els guardons en aquestes dues dècades. “Durant 20 anys han posat en valor el coratge dels joves amb necessitats mèdiques complexes i han destacat la dedicació dels cuidadors que els acompanyen a cada pas”.
Tanmateix, el nou i imminent viatge del príncep Harry a Londres no ha estat exempt de polèmiques. I és que, tal com s'ha confirmat a la premsa britànica, ni Meghan Markle ni els seus fills l'acompanyaran en aquesta ocasió.