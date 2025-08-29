Máxima felicidad en Buckingham Palace gracias a la noticia del príncipe Harry

El príncipe Harry vuelve a convertirse en uno de los protagonistas del día tras confirmarse una última e inesperada noticia sobre él. Información que, sin duda, ha generado una gran felicidad dentro del palacio de Buckingham.

Como todos sabemos, desde 2020, la relación entre el duque de Sussex y el resto de miembros de la Familia Real británica es prácticamente inexistente. Una delicada situación que tiene su origen en la decisión que tanto él como Meghan Markle tomaron de abandonar sus funciones institucionales.

Pero ahora, y tras el acercamiento entre Carlos y Harry, se ha confirmado la mejor de las noticias: Harry volverá a Londres en un día muy especial para la Corona.

Según ha trascendido, el próximo 8 de septiembre, fecha en la que se cumplen tres años del fallecimiento de la reina Isabel II, el duque de Sussex regresará al Reino Unido. Una visita que coincide con uno de los compromisos solidarios que ha mantenido con constancia a lo largo de los años: los premios WellChild.

La fundación WellChild ya ha confirmado que el príncipe Harry, patrono de la organización desde hace 17 años, participará de forma activa en la próxima edición de los WellChild Awards. Un encuentro anual que cumple su vigésimo aniversario y que contará con una ceremonia especial.

Según han confirmado desde la organización, el hermano del príncipe Guillermo tendrá un papel destacado durante la gala. Evento que premia el esfuerzo de menores con problemas médicos severos y la dedicación de quienes les atienden.

El acto, organizado junto a la compañía GSK, tendrá lugar en Londres, aunque la ubicación no se ha revelado por ahora. Lo que sí se sabe es que el príncipe Harry entregará el reconocimiento al Niño Inspirador de entre 4 y 6 años y dirigirá unas palabras al público.

Además, y por si esto fuera poco, el duque de Sussex se reunirá previamente con todos los premiados y sus respectivas familias en una recepción privada, reforzando así su compromiso.

La elección de la fecha tiene un significado muy especial para el príncipe Harry y su familia, ya que el 8 de septiembre coincide con la muerte de Isabel II. En 2022, tanto él como Meghan Markle cancelaron su asistencia a última hora tras el empeoramiento de la salud de la soberana.

Sin embargo, un año más tarde, el hijo de Carlos III no quiso perderse este evento por nada en el mundo. Momento que aprovechó para dedicarle un emotivo tributo a su abuela: “Ella habría sido la primera en insistir en que estuviera aquí con ustedes”.

Ahora, en declaraciones para Hello!, el príncipe Harry ha explicado lo que significa para él esta importante entrega de premios. “Siempre es un privilegio asistir a los WellChild Awards y conocer a los niños, las familias y los profesionales que nos inspiran con su fortaleza y espíritu”, ha asegurado el royal.

El duque también ha subrayado la relevancia que han tenido los galardones en estas dos décadas. “Durante 20 años han puesto en valor el coraje de los jóvenes con necesidades médicas complejas y han destacado la entrega de los cuidadores que los acompañan en cada paso”.

Sin embargo, el nuevo e inminente viaje del príncipe Harry a Londres no ha estado exento de polémicas. Y es que, tal y como se ha confirmado en la prensa británica, ni Meghan Markle ni sus hijos le acompañarán en esta ocasión.