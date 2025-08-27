Confirmat: el rumor sobre Meghan Markle és cert i el príncep Harry està feliç

El rumor sobre Meghan Markle que feia setmanes que circulava ha acabat confirmant-se. Es tractava d'una gran notícia que generava expectació, especialment per l'impacte que podria tenir en la seva vida professional i en la imatge de la parella reial més mediàtica del moment. Ara, la certesa s'ha fet pública i, segons ha transcendit, el príncep Harry no podria estar més satisfet amb aquest resultat.
La realitat és que la nova temporada del programa d'estil de vida de la duquessa, With Love, Meghan, s'ha estrenat a Netflix amb un èxit inesperat. Tot i les crítiques que van acompanyar la primera entrega, la segona tanda d'episodis ha aconseguit captar l'atenció d'un públic més ampli. Això ha suposat un triomf personal per a Meghan i un motiu d'alegria compartida en el seu matrimoni.
En aquesta segona edició, l'exactriu ha mostrat una faceta més propera i cuidada, centrada en consells de cuina, manualitats i estil de vida. Ho ha fet acompanyada d'invitats de renom com Chrissy Teigen, Tan France i Jay Shetty juntament amb la seva esposa, Radhi Devlukia. A més, xefs de prestigi internacional com Clare Smyth i José Andrés han aportat brillantor al programa amb la seva participació.
Meghan Markle guanya protagonisme en pantalla mentre el príncep Harry dona suport a la seva nova etapa
Un dels moments més comentats ha estat l'aparició de John Legend, marit de Chrissy Teigen. Tot i que breu, la seva presència en pantalla va sorprendre el públic i va donar lloc a escenes entranyables al costat de Meghan. La duquessa va recordar amb Chrissy com ambdues es van conèixer anys enrere, quan treballaven al concurs televisiu Deal or No Deal, una anècdota que va aportar un aire nostàlgic a l'episodi.
La naturalitat de Meghan i la complicitat amb els seus convidats han estat claus per al canvi de percepció en l'audiència. Crítics que en el seu dia van qüestionar la manca d'autenticitat del format han reconegut una millora notable. L'èxit no només ha servit per reforçar la seva imatge pública, sinó també per donar solidesa al nou acord assolit amb Netflix, després de les dificultats del seu contracte multimilionari inicial.
El príncep Harry i Meghan Markle celebren l'èxit de la seva nova etapa a Netflix
El príncep Harry, tot i que no apareix en cap dels capítols d'aquesta temporada, ha mostrat el seu suport absolut al projecte. En la primera entrega sí que havia protagonitzat una breu escena, però en aquesta ocasió ha preferit romandre en un segon pla. Segons fonts properes, el duc se sent orgullós de l'acollida que ha tingut la feina de la seva esposa i valora la serenor que aquesta victòria aporta a la seva vida familiar.
Així, el rumor ha deixat de ser-ho i Meghan ha aconseguit consolidar el seu espai a Netflix amb un programa que semblava condemnat a passar desapercebut. L'èxit d'aquesta segona temporada ha demostrat que la duquessa ha sabut reinventar-se i connectar amb el públic. Harry, tot i que roman fora de càmera, celebra amb ella aquest nou capítol d'estabilitat professional i personal.