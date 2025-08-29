La família de Bruce Willis pren una 'decisió difícil' que commou mitja Espanya

La família de l'actor Bruce Willis ha pres una de les decisions més dures des que l'intèrpret va ser diagnosticat amb demència frontotemporal. Una determinació que no només ha marcat el seu dia a dia, sinó que també ha commogut profundament els seus seguidors a Espanya. L'anunci s'ha produït arran d'una entrevista concedida per la seva esposa, Emma Heming, a la cadena estatunidenca ABC.
Les paraules de Heming han viatjat a gran velocitat i han creuat l'Atlàntic en qüestió de minuts. Al nostre país, Bruce Willis no és només una cara de Hollywood, sinó un referent del cinema que ha acompanyat diverses generacions. Per això, cada notícia sobre el seu estat de salut genera un impacte immediat i, en aquest cas, una gran commoció.
En la conversa, Emma Heming ha revelat que la família ha hagut de prendre una de les decisions més difícils dels últims temps. Bruce Willis ha estat traslladat a una segona vivenda, d'una sola planta, adaptada a les seves noves necessitats. Allà rep atenció mèdica especialitzada les 24 hores del dia, cosa que garanteix tant la seva seguretat com una major qualitat de vida.
La família de Bruce Willis trenca el silenci i mostra la seva lluita diària
L'esposa de Bruce Willis ha explicat que aquesta determinació no va ser improvisada, sinó fruit d'observar canvis cada cop més notables en el seu comportament. "Se sentia una mica distant, una mica fred, no com en Bruce, que és molt càlid i afectuós", ha relatat amb emoció. A partir d'aquests signes, van comprendre que el millor per a ell era viure en un entorn segur i controlat.
Cal recordar que el primer diagnòstic que es va fer públic va arribar el 2022, quan es va anunciar que patia afàsia. Tanmateix, mesos després els metges van confirmar que aquell símptoma formava part d'un quadre més greu, la demència frontotemporal. Des de llavors, la seva família ha hagut d'aprendre a comunicar-se de noves maneres i a valorar cada gest d'afecte com un regal.
Durant l'entrevista, Heming ha volgut transmetre que, malgrat tot, Willis conserva moments de connexió amb els seus. Ha descrit com encara somriu, estreny les mans de les seves filles i manté aquella espurna que sempre l'ha caracteritzat. "No necessito que sàpiga que soc la seva esposa, només vull sentir que tinc una connexió amb ell i la tinc", ha confessat.
Bruce Willis ja no és el mateix i la seva història commou Espanya
L'emotivitat del seu testimoni ha mostrat tant la duresa de la situació com la fortalesa de la família. Heming ha reconegut estar "agraïda" que el seu marit segueixi present i que encara puguin compartir moments d'afecte. No obstant això, també ha admès com de dolorós resulta veure com aquests esclats apareixen i desapareixen ràpidament.
Conscient de l'interès que genera la seva història, l'esposa de l'actor ha decidit plasmar tot aquest procés a The Unexpected Journey (El viatge inesperat). L'obra, que veurà la llum el 9 de setembre, recull des dels primers símptomes fins a les decisions actuals que marquen la seva vida quotidiana. Un cop més, la família de Bruce Willis ha demostrat que, malgrat la duresa de la malaltia, està unida entorn d'aquestes decisions difícils que commouen també Espanya.