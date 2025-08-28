Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
English Español
Logo Telegram
El príncep Harry amb expressió seriosa en primer pla i al fons un edifici històric amb guàrdies a cavall i una icona d’advertència vermella.
Buckingham Palace confirma que el príncep Harry travessa un moment complicat | Europa Press, xcatalunya.cat, Michal Collection
Gent

Un informador de Buckingham Palace dona una notícia desagradable del príncep Harry

Els últims moviments a Buckingham Palace reflecteixen la complexa situació del príncep Harry d'Anglaterra

Imatge de la redactora Alba Fabián
per Alba Fabián

Un informador de Buckingham Palace ha donat una notícia desagradable sobre el príncep Harry, generant preocupació entre qui segueix la família reial. Aquesta revelació sorgeix en un moment en què molts esperaven un avenç definitiu en la reconciliació entre Harry i el seu pare, el rei Carles. Tanmateix, la realitat és molt més complexa del que semblava a simple vista.

La notícia apunta que, tot i alguns acostaments recents, la reconciliació que semblava estar en marxa s'ha vist frenada de manera inesperada. Fonts internes han confirmat que la ruptura familiar continua sent un obstacle difícil de superar, i que les tensions entre tots dos no han desaparegut. Això deixa clar que, encara que hi hagi ganes d'acostament, no tots els membres implicats faciliten el procés.

El príncep Harry amb vestit fosc camina a l'aire lliure.
Harry continua amb els seus esforços per a la reconciliació familiar | Europa Press

Segons aquest informador, la reconciliació entre Harry i Carles s'ha truncat a l'últim moment. Tot i que Harry està disposat a continuar intentant-ho i mantenir el diàleg obert, és el rei qui estaria posant obstacles perquè la relació millori. Aquesta situació frustrant ha fet que els esforços s'estanquin, deixant en suspens una possible retrobada.

Intent de diàleg entre el rei Carles i el príncep Harry: un pas sense acord ferm

Per entendre el context, és important recordar que la relació entre Harry i la família reial ha estat tensa des que ell i Meghan Markle van deixar les seves funcions oficials el 2020. Des de llavors, la comunicació entre ambdues parts ha estat limitada i, sovint, conflictiva. Tot i això, Harry ha expressat en diverses ocasions el seu desig de reconciliar-se i sanar les ferides familiars.

Muntatge de fotos de primer pla del príncep Harry i el rei Carles III, tots dos amb rostre seriós.
El rei Carles i el príncep Harry van tenir un acostament, però no van aconseguir arribar a un acord definitiu | Europa Press, xcatalunya.cat

La recent trobada informal entre assessors principals d'ambdues parts a Londres semblava un pas positiu cap a la resolució de diferències. Segons informes, la reunió es va dur a terme en un ambient relaxat, sense agenda formal, i amb la intenció d'abordar temes pendents. Tanmateix, tot i que la iniciativa va ser ben rebuda, no va aconseguir traduir-se en un acord sòlid ni en un acostament definitiu entre pare i fill.

Buckingham Palace confirma distància i dificultats entre el príncep Harry i el seu pare

Mentrestant, la vida continua per tots dos protagonistes en circumstàncies molt diferents. El rei Carles III manté una intensa agenda pública, afrontant fins i tot problemes de salut, mentre que Harry roman a Califòrnia, dedicat a la seva família al costat de Meghan i els seus fills. Aquesta distància física també sembla reflectir les dificultats emocionals i personals que encara han de superar per aconseguir una veritable reconciliació.

D'aquesta manera, tot i que s'ha parlat d'acostaments, un informador de Buckingham Palace confirma que la relació entre el príncep Harry i el rei Carles III continua sent complicada. El camí cap a la reconciliació encara presenta obstacles importants, i el desenllaç d'aquesta història familiar continua sent incert

➡️ Gent