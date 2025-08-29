La reina Mary (53 anys) confessa la veritat sobre Isabel: 'Està completament...'

Després de setmanes guardant silenci, la reina Mary ha fet un pas important endavant. Sense pèls a la llengua, la monarca danesa de 53 anys ha decidit desvelar tota la veritat sobre la seva filla Isabel: “Està completament boja”.
A principis d’agost, es van encendre totes les alarmes al voltant de la Corona danesa, arran d’unes fotografies compromeses i reveladores que van començar a circular per les xarxes socials. En elles, es podia veure la princesa Isabel gaudint del Smukfest, un dels festivals de música més famosos del seu país.
Aquell dia, tant Isabel com el seu germà, el príncep hereu Christian, es van convertir en el centre de totes les mirades. Tanmateix, hi va haver un detall que no va passar gens desapercebut entre els internautes.
I és que, tal com es pot apreciar en aquestes instantànies, la filla de la reina Mary va assistir a aquest esdeveniment musical amb una peça que va generar una gran controvèrsia. A la part frontal de la samarreta s’hi llegia la frase “Me’n vaig anar al llit amb ell ahir”, al costat d’una fletxa que apuntava a la persona que l’acompanyava.
Com era d’esperar, en qüestió d’hores, les imatges compromeses de la princesa Isabel van recórrer les plataformes digitals amb rapidesa, multiplicant així la polèmica al seu voltant.
Tanmateix, no ha estat fins ara que els mateixos reis han decidit donar la seva opinió al respecte. Durant una trobada amb la premsa, i aprofitant el seu descans estival, han respost a les preguntes sobre l’incident. Moment en què la reina Mary ha estat molt clara: “Està completament boja”.
La reina Mary es pronuncia sobre l’última polèmica de la seva filla Isabel
Sense intentar evitar aquesta polèmica, la reina Mary ha fet un pas endavant per pronunciar-se sobre l’enrenou que es va generar fa unes setmanes al voltant de la princesa Isabel.
“El meu primer pensament va ser: «S’ha tornat completament boja?»”, ha assegurat la sobirana sense embuts. “Diguem que hi ha algunes decisions millors que d’altres”, ha afegit tot seguit, mentre el rei Frederic escoltava amb un gest seriós.
No hi ha dubte que la majoria d’edat d’Isabel ha obert un nou capítol d’exposició mediàtica per a la família reial danesa. En els darrers anys, la figura del rei Frederic i la dels seus descendents no han estat lliures de crítiques públiques. Ara, és la seva filla qui es troba en el focus d’atenció.
Està previst que la reina Mary i el seu marit tornin al palau al llarg del mes vinent després de concloure les seves vacances. Malgrat les dificultats, els monarques han demostrat una vegada i una altra que la seva prioritat és protegir la institució, encara que els seus propis fills, inclosa ara Isabel, els compliquin la tasca.