Fernando Coronado interromp ‘La Promesa’ i revela per fi qui és la seva xicota secreta

Fernando Coronado, conegut per interpretar Cristóbal a La Promesa, ha protagonitzat un moment clau en el capítol d'avui. El seu personatge ha irromput amb força a la història i ha revelat, per a sorpresa de tothom, amb qui manté una relació en secret. El gir ha deixat els espectadors sense paraules i ha canviat completament el rumb de la sèrie.
I és que Cristóbal, el nou majordom, ha desvelat que manté un romanç amb ni més ni menys que la senyora de Figueroa. Leocadia i ell són amants, i fins ara havien aconseguit amagar-ho de tothom al palau. L'impacte ha estat immediat, ja que ningú a la mansió sospitava d'aquesta relació inesperada.
La complicitat entre tots dos personatges havia passat desapercebuda fins ara, però ara tot pren sentit. Les seves trobades a soles, les mirades còmplices i certes actituds discretes han estat pistes que només ara semblen evidents. La revelació s'ha produït amb subtilesa, però ha estat prou clara per confirmar la veritat.
Mentre Fernando Coronado s'amaga a La Promesa, d'altres s'arrisquen
En paral·lel, diverses trames s'han desenvolupat en paral·lel a aquesta gran revelació. Petra ha aconseguit evitar que la Pía sigui descoberta quan Cristóbal la va sorprendre tafanejant al seu despatx, tot i que la donzella haurà d'enfrontar-se a la severa majordoma. Per la seva banda, Alonso ha optat per no exigir explicacions a la Catalina, però li ha deixat clar que els canvis no poden passar d'un dia per l'altre.
També hi ha hagut moviment a la biblioteca, on la Vera i la Teresa s'han colat amb la intenció de contactar telefònicament amb la duquessa de Carril. L'escena ha estat carregada de nervi, i el risc que corren totes dues ha fet pujar la tensió general de l'episodi. La seva determinació contrasta amb la fragilitat de l'entorn on viuen.
Curro avança, però la revelació de Fernando Coronado sacseja l'equilibri de La Promesa
D'altra banda, en Curro segueix endavant amb la seva croada personal, decidit a esclarir la veritat sobre la mort de la seva germana. Tot i que ha aconseguit avançar, cada nou pas revela un pes emocional més difícil de suportar. El seu camí cap a la justícia és ple d'obstacles i dilemes que l'estan marcant profundament.
La revelació ha estat una autèntica bomba a la trama de La Promesa, i marca un abans i un després en la història. El personatge de Cristóbal, interpretat per Fernando Coronado, ha pres protagonisme amb aquesta confessió inesperada. Ara només queda descobrir com reaccionaran la resta de personatges quan aquest secret surti a la llum.