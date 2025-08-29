Kate Middleton i el seu marit prenen una decisió que Anglaterra mai podrà comprendre

Gran part de la població britànica s'ha quedat molt confosa amb l'últim i inesperat gest que han fet Kate Middleton i el seu marit, el príncep Guillem. Gest que està directament relacionat amb la seva vida familiar.
No hi ha cap dubte que el palau de Buckingham continua sent el gran emblema de la monarquia britànica i un dels seus símbols més reconeixibles del país. Tanmateix, i encara que l'edifici segueix complint la seva funció institucional, ja no és un lloc destinat a la vida quotidiana dels sobirans.
Tal com tots sabem, Isabel II va ser l'última monarca a residir-hi de manera permanent. Tant és així que, després de la seva mort, Carles III va optar per mantenir Clarence House com la seva casa oficial a Londres.
Ara, segons la informació que ha sortit a la llum, tot indica que Kate Middleton i el seu marit també seguiran aquest mateix camí quan arribi el moment d'heretar el tron. I és que, segons ha transcendit els darrers dies, la seva intenció és quedar-se a Forest Lodge, que serà la seva nova llar.
Kate Middleton i el príncep Guillem ja han confirmat que la seva intenció és no mudar-se mai al palau de Buckingham
D'acord amb diversos biògrafs reials, el príncep Guillem i Kate Middleton es quedaran a la seva residència privada en lloc de mudar-se a Buckingham quan siguin proclamats reis.
Tal com ja s'ha confirmat, els prínceps de Gal·les tenen previst mudar-se a finals d'aquest any a Forest Lodge, a Windsor. Aquest nou habitatge, considerat la seva residència definitiva, es troba a poca distància de la seva llar actual, Adelaide Cottage.
“Guillem mai es mudarà al Palau de Buckingham”, ha explicat Ingrid Seward, biògrafa reial i editora en cap de Majesty Magazine, en declaracions per a Hello!. “Mai li ha tingut estima i probablement no hi ha passat gaire temps”, ha afegit a continuació.
A més, aquesta experta en Casa Reial ha volgut compartir també quina va ser la reacció que va tenir Isabel II quan es va mudar al Palau de Buckingham. “La reina i el príncep Felip van quedar devastats quan van haver de mudar-se de Clarence House; Winston Churchill els va dir que la reina havia de viure en un palau”.
D'altra banda, l'elecció de Kate Middleton i el seu marit també té relació amb l'educació dels seus tres fills. Segons ha assegurat Ingrid Seward en aquesta revista britànica, aquesta nova ubicació permetrà als prínceps de Gal·les mantenir la seva implicació diària en la criança de George, Charlotte i Louis.
Crec que Guillem serà un pare molt implicat, a més de monarca, la qual cosa és força difícil. Però crec que ho aconseguirà canviant la manera com es gestionen les coses, incloent-hi ser més autosuficient i no dependre del contribuent.[…]És força visionari i pot veure que la monarquia ha de canviar per sobreviure
A Forest Lodge i Adelaide Cottage s'hi suma Anmer Hall, l'àmplia casa de deu habitacions situada a Sandringham, Norfolk. A més, Kate Middleton i el seu marit també conserven un apartament al palau de Kensington que utilitzen amb finalitats oficials.