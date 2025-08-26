Un treballador de Buckingham Palace revela el secret privat del rei Carles III

Un membre del personal de Buckingham Palace ha revelat un aspecte inesperat de la vida privada del rei Carles III. La revelació, que fa referència directament a la seva relació amb la reina Camila, ha sorprès fins i tot aquells que fa anys que observen de prop la família reial britànica. Lluny d’un assumpte polític o protocol·lari, el secret està relacionat amb la manera com els actuals monarques conviuen i afronten junts el dia a dia.
Segons ha explicat aquesta font, el matrimoni de Carles III s’ha caracteritzat per un element que no sempre s’ha associat amb els Windsor i és el sentit de l’humor. Davant la solemnitat i la rigidesa que històricament han marcat la Casa Reial, la parella ha trobat en el riure un refugi i una forma de complicitat. Aquest detall íntim, més propi de l’esfera personal que de l’oficial, ha donat una nova imatge dels reis.
La informació revela que l’actual monarca britànic i la seva esposa comparteixen bromes constants, fins i tot en situacions formals. Aquesta manera de relacionar-se ha generat no poques anècdotes dins del palau, on més d’un cortesà ha hagut de contenir el riure durant actes que, en principi, haurien de ser solemnes. De fet, alguns treballadors han assegurat que l’humor s’ha convertit en la clau per entendre l’estabilitat de la seva relació.
El rei Carles III i Camila trenquen amb la serietat a Buckingham Palace
Els Windsor, fins fa poc, no s’havien caracteritzat per aquest to distès. Felip d’Edimburg, marit de la reina Isabel II, tenia la seva particular afició a fer bromes físiques, mentre que la difunta monarca es distingia per les seves respostes iròniques i comentaris punyents. Tanmateix, l’estil de Carles i Camila s’acosta més a la complicitat còmica de parella que a la mordacitat solitària.
El rei, des de petit, ja havia mostrat inclinació per l’humor més simple, tot i que elevat al rang de príncep. Amb els anys, aquest caràcter s’ha refinat i li ha permès riure’s de si mateix en públic. La diferència ara és que aquesta faceta no s’entén sense Camila, qui ha aconseguit convertir-se en la seva millor còmplice en aquest terreny.
L’exemple més sonat es va produir durant una visita oficial al Canadà el 2017. En plena representació de cant gutural inuit, tots dos van esclatar a riure de manera descontrolada, cosa que gairebé va provocar un incident diplomàtic. Aquest episodi va marcar un abans i un després perquè va demostrar que el seu humor, tot i que arriscat, era genuí i compartit.
La complicitat còmica que transforma la imatge reial
Camila, per la seva banda, sempre ha estat descrita com una dona amb comentaris aguts i un gust per la ironia poc habitual en el seu entorn. El seu enginy no només ha conquerit Carles, sinó que ha reforçat la percepció d’ella com algú que aporta frescor a la institució. De fet, fins i tot en moments solemnes, com la coronació del monarca, ha sabut introduir la guspira del riure amb sortides inesperades.
El secret que ara surt a la llum, per tant, no es tracta d’una excentricitat ni d’una anècdota trivial. És la constatació que el matrimoni reial ha trobat en l’humor una manera de supervivència davant la pressió constant de la corona. En una família acostumada a la rigidesa i l’estricta etiqueta, que els sobirans actuals puguin riure’s de si mateixos i del món que els envolta suposa una ruptura notable.
Alguns observadors consideren que aquesta actitud podria canviar la percepció que els britànics tenen dels seus reis. No és un simple detall íntim, sinó una nova manera de representar la monarquia, més propera i menys distant. I tot gràcies a un secret que, fins ara, només es coneixia als passadissos de Buckingham: Carles i Camila són, abans que res, una parella que sap riure junts.