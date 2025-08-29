Kate Middleton y su marido toman una decisión que Inglaterra nunca podrá comprender

Gran parte de la población británica se ha quedado muy confusa con el último e inesperado gesto que han dado Kate Middleton y su marido, el príncipe Guillermo. Gesto que está directamente relacionado con su vida familiar.

No hay ninguna duda de que el palacio de Buckingham continúa siendo el gran emblema de la monarquía británica y uno de sus símbolos más reconocibles del país. Sin embargo, y aunque el edificio sigue cumpliendo su función institucional, ya no es un lugar destinado a la vida cotidiana de los soberanos.

| Europa Press

Tal y como todos sabemos, Isabel II fue la última monarca en residir allí de manera permanente. Tanto es así que, tras su fallecimiento, Carlos III optó por mantener Clarence House como su casa oficial en Londres.

Ahora, según la información que ha salido a la luz, todo indica que Kate Middleton y su marido también seguirán este mismo camino cuando llegue el momento de heredar el trono. Y es que, según ha trascendido en los últimos días, su intención es quedarse en Forest Lodge, el que será su nuevo hogar.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo ya han confirmado que su intención es no mudarse nunca al palacio de Buckingham

De acuerdo con varios biógrafos reales, el príncipe Guillermo y Kate Middleton se quedarán en su residencia privada en lugar de mudarse a Buckingham cuando sean proclamados reyes.

Tal y como se ha confirmado ya, los príncipes de Gales tienen previsto mudarse a finales de este año a Forest Lodge, en Windsor. Esta nueva vivienda, considerada su residencia definitiva, se encuentra a corta distancia de su actual hogar, Adelaide Cottage.

“Guillermo nunca va a mudarse al Palacio de Buckingham”, ha explicado Ingrid Seward, biógrafa real y editora jefe de Majesty Magazine, en declaraciones para Hello!. “Nunca le ha tenido cariño y probablemente no ha pasado mucho tiempo allí”, ha añadido a continuación.

Además, esta experta en Casa Real ha querido compartir también cuál fue la reacción que tuvo Isabel II cuando se mudó al Palacio de Buckingham. “La reina y el príncipe Felipe quedaron devastados cuando tuvieron que mudarse de Clarence House; Winston Churchill les dijo que la reina tenía que vivir en un palacio”.

Por otra parte, la elección de Kate Middleton y su marido también guarda relación con la educación de sus tres hijos. Según ha asegurado Ingrid Seward en dicha revista británica, esta nueva localización permitirá a los príncipes de Gales mantener su implicación diaria en la crianza de George, Charlotte y Louis.

“Creo que Guillermo será un padre muy implicado, además de monarca, lo cual es bastante difícil. Pero creo que lo logrará cambiando la forma en que se gestionan las cosas, incluyendo ser más autosuficiente y no depender del contribuyente.[…]Es bastante visionario y puede ver que la monarquía tiene que cambiar para sobrevivir”.

A Forest Lodge y Adelaide Cottage se suma Anmer Hall, la amplia casa de diez habitaciones ubicada en Sandringham, Norfolk. Además, Kate Middleton y su marido también conservan un apartamento en el palacio de Kensington que utilizan con fines oficiales.