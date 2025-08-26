L'entorn de Kate Middleton diu prou i admet el rumor del príncep Guillem

L'entorn de Kate Middleton ha trencat el seu silenci i ha decidit parlar amb claredat sobre el rumor que involucra el príncep Guillem. Durant setmanes, les especulacions sobre la possible participació del duc de Cambridge en un documental sobre la princesa Diana havien guanyat força. Ara, fonts properes a Kate han confirmat l'existència d'aquest rumor, però han posat certs límits i aclariments importants que val la pena conèixer.
Recentment, Netflix ha anunciat que té al cap un projecte documental dedicat a Lady Di, amb la intenció de llançar-lo el 2027, coincidint amb el 30è aniversari de la seva mort. En aquest context, s'havia especulat que tant el príncep Harry com el príncep Guillem formarien part del documental per oferir la seva perspectiva personal. Tanmateix, l'entorn de Kate Middleton ha reconegut que Guillem ha decidit no sumar-se a la producció.
Aquesta confirmació ha posat fi a moltes conjectures, però també ha obert el debat sobre les raons darrere de la decisió de Guillem. El príncep sembla preferir mantenir una distància prudent dels projectes mediàtics vinculats a la seva mare, amb l'objectiu de preservar la privacitat i evitar reviure episodis dolorosos. Per la seva banda, el príncep Harry sí que estaria implicat activament, alineant-se amb el seu compromís públic de mantenir viu el llegat de la seva mare.
Un projecte emotiu amb suport familiar i la negativa del príncep Guillem
El documental es perfila com un ambiciós projecte que vol connectar el passat i el present, posant Diana al centre d'una narrativa que atragui noves generacions. El material se sostindrà en testimonis, imatges inèdites i relats familiars, i pretén oferir una mirada respectuosa però profunda sobre la figura de la princesa. Amb el suport de Harry, s'espera que el contingut tingui un fort component emocional i humà, més enllà de la simple crònica històrica.
D'altra banda, la negativa de Guillem es considera una decisió coherent amb el seu estil de vida reservat i la seva intenció de protegir els seus fills de l'exposició mediàtica excessiva. El cercle de Kate Middleton ha volgut deixar clar el seu desig de gestionar amb prudència la imatge pública de la Casa de Cambridge. Així, el rumor queda confirmat, però amb un aclariment clau que aporta context i sentit a la notícia.
La nova etapa audiovisual dels Sussex i la moderació de l'entorn de Kate Middleton
Resta per veure com avançaran les negociacions entre Netflix i els representants dels Sussex, ja que la plataforma també prepara altres projectes com la segona temporada de With Love, Meghan. Aquesta sèrie serà la peça central d'aquesta nova etapa, tot i que el seu desenvolupament dependrà de la participació d'alguns i de la negativa d'altres.
L'entorn de Kate Middleton ha deixat clar que no volen amagar la veritat sobre aquest tema. Prefereixen ser ells qui decideixin com i quan es divulga la informació. D'aquesta manera, volen controlar el ritme i els límits per evitar confusions o interpretacions errònies.