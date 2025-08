Ja és oficial: Rose Farquhar, exnòvia del príncep Guillem, rep una mala notícia

per Daniel H. Marín

Rose Farquhar ha tornat a convertir-se sense buscar-ho en el centre de totes les mirades. I tot després que s’hagi confirmat la darrera mala notícia que ha rebut l’exparella del príncep Guillem.

El 6 de març de 2024, aquesta jove de l’alta societat britànica va viure un dels moments més dolorosos de la seva vida: la mort del seu pare, Ian Farquhar.

| Instagram, @beauforthunt

El pare de Rose Farquhar era conegut per ser un caçador i amant dels cavalls. A més, mantenia una estreta relació amb el pare del príncep Guillem i la reina Camila.

Tal com va transcendir en aquell moment, el capità retirat de l’exèrcit britànic, més conegut entre els seus afins com ‘El Capità’, va morir a la seva casa de camp a la finca Highgrove.

| BBC

Des de llavors, i malgrat aquesta tràgica notícia, Rose Farquhar ha intentat portar una vida totalment aliena als mitjans de comunicació. Tanmateix, l’exparella del príncep Guillem no ha pogut evitar convertir-se en el centre de totes les mirades en els darrers mesos.

A més, i per si no fos prou, tot apunta que la relació del futur rei britànic i el seu “primer amor” no està passant pel seu millor moment. I és que, tot i que han mantingut una bona sintonia després de la seva separació, ara el seu distanciament és més que evident.

La popularitat de Rose Farquhar, exparella del príncep Guillem, ha crescut en els darrers mesos

L’any 2000, poc després de completar els seus estudis a Eton College, el príncep Guillem va mantenir un breu idil·li amb Rose Farquhar. No obstant això, i encara que la seva relació va ser curta, sovint se l’esmenta com el “primer amor” de l’hereu al tron.

Guillem i Rose es van veure per primera vegada al Club de Polo Beaufort, situat a Gloucestershire, un entorn molt vinculat a les activitats de caça de la família d’ella.

| Europa Press, xcatalunya.cat, BBC

La relació va ser intensa, però el seu idil·li no va durar gaire. El príncep Guillem es va traslladar a Escòcia per començar els seus estudis a la Universitat de St. Andrews, on acabaria coneixent Kate Middleton, la seva actual esposa.

Des de llavors, i com era d’esperar, Rose Farquhar s’ha convertit en un dels personatges principals de la premsa social britànica. I tot malgrat la seva intenció de ser una persona anònima.

Un protagonisme que s’ha vist notablement intensificat per la investigació que es va dur a terme fa uns mesos entorn de la mort del seu pare, l’excapità Ian Farquhar. I és que, des de llavors, la seva presència als mitjans s’ha tornat constant i recurrent.

A més, i encara que sempre ha mantingut una bona relació amb el príncep Guillem, tot apunta que el vincle de Rose Farquhar amb el futur rei s’ha refredat en els darrers mesos.