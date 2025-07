Màxima emoció per a la reina Camila després de l’últim: ningú esperava una cosa així

per Daniel H. Marín

La imatge de la reina Camila ha canviat radicalment en les darreres dècades. La que en el seu dia va ser una figura qüestionada pel públic i els mitjans, avui és una consort consolidada, respectada i condecorada com poques en la història.

Als seus 78 anys, i després d'una vida allunyada dels models de la reialesa, Camila ha aconseguit reescriure el seu paper dins de la institució. Amb el pas del temps, s'ha convertit en un símbol d'estabilitat en el regnat de Carles III.

El gran canvi de Camila: d'amant a reina respectada

Durant els anys noranta i els primers 2000, Camila va viure sota l'ombra dels titulars més durs. La seva relació amb l'aleshores príncep de Gal·les va ser un dels episodis més controvertits de la família reial.

Li va costar anys desprendre's de l'etiqueta de "l'amant" i guanyar-se el reconeixement de l'opinió pública. Però la seva actitud, el seu suport a Carles III i el seu paper discret van anar canviant a poc a poc aquesta percepció. Fins i tot Isabel II va expressar el seu suport a Camila com a futura reina consort.

Avui, el panorama és completament diferent. La reina Camila ja ha rebut més de trenta condecoracions oficials, cosa que la converteix en la consort més reconeguda de les darreres generacions.

Ha superat en nombre de distincions figures històriques com la Reina Mare o la reina Mary. Tot i que el duc d'Edimburg va assolir el mig centenar de títols, cal tenir en compte que va acompanyar Isabel II durant setanta anys.

Camila, en canvi, fa menys de tres anys que és reina. Així i tot, en aquest breu temps ha acumulat un nombre notable de distincions, cosa que reflecteix tant la seva implicació institucional com l'esforç per consolidar la seva imatge pública.

El darrer reconeixement va arribar en vigílies del seu 78 aniversari. I és que va ser nomenada vicealmirall honorària del Regne Unit, un títol amb un fort valor simbòlic. Tot i que és una distinció cerimonial, es tracta d'un rang militar d'alt nivell dins de la Marina Reial Britànica.

A més, cap reina consort havia ocupat abans aquest càrrec. El gest subratlla el seu creixent protagonisme institucional i la seva implicació amb organismes clau del país.

Aquest esforç per reconèixer Camila també es pot llegir com un intent del rei Carles III de consolidar el seu llegat. Sap que el seu regnat serà més curt per qüestions d'edat, i busca deixar Camila en una posició de prestigi dins de la història de la corona.

Camila ja no és la figura polèmica de fa anys. Amb el temps, ha aconseguit transformar la seva imatge. Avui, la reina Camila és una peça clau tant en el present com en el futur de la monarquia britànica.