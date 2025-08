Els britànics en xoc: 40.000 euros setmanals, el príncep Guillem en problemes

En l'ull de l'huracà mediàtic, els Prínceps de Gal·les, Guillem i Kate, naveguen en un mar de contradiccions. Mentre la recent i esperada reaparició de Kate Middleton a Wimbledon va ser rebuda amb una onada d'afecte i suport popular, una ombra de controvèrsia plana sobre l'estil de vida de la parella.

Els aplaudiments i víctors semblen no ser suficients per fer callar les crítiques creixents que qüestionen les seves luxoses i freqüents escapades privades, en un moment en què el Regne Unit travessa una situació econòmica complexa.

La imatge d'unitat i proximitat que projecten en els seus actes oficials contrasta amb una realitat que molts britànics consideren un excés de privilegi. La línia que separa el seu deure institucional de la seva vida personal s'ha tornat cada cop més fina, generant un debat nacional sobre la transparència i l'austeritat que s'espera dels futurs monarques.

| XCatalunya, Príncipe y Princesa de Gales

Les vacances de la discòrdia: entre illes gregues i el luxe caribeny

La polèmica ha esclatat amb força després de conèixer-se els detalls de les últimes vacances de la família. Els Prínceps, juntament amb els seus tres fills, George, Charlotte i Louis, i els pares de Kate, Carole i Michael Middleton, van ser vistos gaudint d'uns dies de descans a la idíl·lica illa grega de Cefalònia.

Tot i que podria semblar una escapada familiar més, els detalls no han trigat a sortir a la llum, alimentant el debat. L'ús de vehicles d'alta gamma i un notable desplegament de seguretat han aixecat sospites sobre qui finança realment aquests viatges costosos.

Tanmateix, aquest no és un fet aïllat. Al llarg de l'any, la parella ha acumulat una sèrie de viatges que han posat el seu tren de vida en el punt de mira. Al gener, van gaudir d'unes vacances d'esquí als Alps francesos.

| Canva Pro, XCatalunya, The Royal Family Web.

Només un mes després, al febrer, van posar rumb a l'exclusiva illa de Mustique, al Carib. Allà s'allotjaren, segons diverses fonts, en una vila el lloguer de la qual arriba a la sorprenent xifra de 40.000 euros setmanals, un luxe que inclou piscina privada i tota mena de comoditats. Fins i tot la seva decisió d'absentar-se del tradicional servei religiós del Diumenge de Pasqua a Windsor per refugiar-se a la seva residència de camp d'Anmer Hall, a Norfolk, va ser interpretada per alguns com un gest més d'allunyament.

El clam per la transparència i les reaccions a Buckingham

La pregunta que ressona amb més força en l'opinió pública i a les xarxes socials és clara: qui paga aquestes factures? De moment, el Palau de Kensington no ha ofert un aclariment oficial sobre si aquests viatges són finançats amb fons privats o si, per contra, suposen un cost per a l'erari públic. Aquest silenci institucional no fa més que alimentar les crítiques dels qui exigeixen una major transparència i moderació per part de la Família Reial.

Mentre les columnes d'opinió i els comentaris a les xarxes socials s'omplen de crítiques cap al príncep Guillem, la seva agenda oficial no s'atura. Recentment, l'hereu al tron va complir amb el seu deure institucional assistint a la final de l'Eurocopa per mostrar el seu suport a la selecció anglesa.

| XCatalunya, redes, Ahsan Creative

Aquest acte públic, on se'l va veure compromès amb les seves funcions, crea una imatge de dualitat que defineix el seu moment actual: el príncep dedicat a la Corona davant l'home que gaudeix d'un estil de vida inabastable per a la majoria dels seus conciutadans.

Malgrat tot, cada cop són més les veus que li exigeixen un major compromís. El seu pare està malalt i la seva poca activitat institucional contrasta amb la de la princesa Anna. Als seus gairebé 75 anys, la germana de Carles III s'ha mostrat crítica amb el seu nebot i li demana un major compromís.