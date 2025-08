El rei Joan Carles fa un pas endavant: passarà a Portugal, sense la família reial

per Daniel H. Marín

El rei Joan Carles ha deixat més d'un sense paraules amb la darrera i inesperada decisió personal que acaba de prendre. I és que, segons ha transcendit, ha fet un pas important cap endavant sense el suport de la Família Reial espanyola.

No hi ha cap dubte que Sanxenxo s'ha convertit en un dels llocs predilectes del rei emèrit. Tant és així que, en els darrers anys, i malgrat el seu exili, han estat diverses les ocasions en què l'hem pogut veure en aquesta localitat gallega participant en les seves conegudes regates.

| Europa Press

Tanmateix, i encara que cada any es desplaçava allà per gaudir de les seves vacances d'estiu, enguany el rei Joan Carles ha decidit modificar el seu destí. En el seu lloc, passarà uns dies a Portugal, concretament, a les zones de Cascais i Estoril.

El rei Joan Carles fa un pas important al marge de la Família Reial: passarà les seves vacances a Portugal

Fins ara, el rei Joan Carles sempre havia optat per Galícia per retrobar-se amb amics, seguir les regates i mantenir una mínima presència pública. Tant és així que la seva estada a la costa gallega solia despertar interès informatiu. Tanmateix, aquest estiu ha decidit triar un entorn més discret.

L'elecció d'Estoril i Cascais no és fortuïta, ja que són llocs estretament vinculats a la seva història familiar. Ambdues localitats portugueses es troben al litoral atlàntic del districte de Lisboa.

| Europa Press

En els darrers mesos, el rei Joan Carles ja ha visitat aquesta zona en diverses ocasions. I tot amb la intenció de trobar un habitatge que s'adapti a les seves necessitats, tal com va avançar Monarquía Confidencial.

Estoril va ser el lloc on es va exiliar la família Borbó després de la proclamació de la Segona República el 1931. De fet, l'emèrit hi va viure gran part de la seva infantesa, al costat del seu pare, don Joan de Borbó. La residència familiar, Villa Giralda, va funcionar durant anys com a epicentre de la monarquia a l'exili.

| Europa Press

Per això, el simbolisme d'aquest nou viatge és notable, ja que representa el retorn de Joan Carles als escenaris on es va forjar part de la història de la seva família. Són llocs carregats de records personals i significat institucional.

A més, la tranquil·litat del litoral portuguès li ofereix a l'emèrit un ambient còmode i reservat, lluny de l'escrutini al qual està sotmès a Espanya. La discreció que li proporciona aquest enclavament sembla ser ara un factor prioritari.

Fonts properes a l'entorn del rei Joan Carles assenyalen que el viatge serà de perfil baix. No es preveu que assisteixi a actes oficials ni que rebi visites institucionals durant la seva estada. Tampoc s'ha especificat quant de temps romandrà a Portugal, tot i que s'espera que gaudeixi de diversos dies allà.

Durant la seva estada, podria aprofitar per retrobar-se amb amistats i gaudir de l'estiu en un lloc que li resulta conegut. Mentrestant, el debat entorn de la seva figura i les seves visites a Espanya roman vigent.