Enrenou a 'El Grand Prix': Ramón García i el seu equip demanen perdó d’urgència

per Alba Fabián

Un inesperat rebombori ha sacsejat El Grand Prix del Verano, el popular programa d'entreteniment deRTVE, després d'un polèmic error comès en la seva darrera emissió. Ramón García, presentador, i el seu equip s'han vist obligats a emetre un comunicat urgent de disculpa. La confusió sorgida durant el programa ha provocat una reacció immediata entre els espectadors, generant una gran controvèrsia.

L'incident ha tingut lloc a l'episodi corresponent a l'enfrontament entre les localitats d'Herencia, a Ciudad Real, i Peñaranda de Bracamonte, a Salamanca. Durant la retransmissió, el presentador ha fet referència en diverses ocasions al denominat 'duel de les dues Castelles'. Tanmateix, aquesta denominació ha resultat ser incorrecta, ja que Peñaranda pertany històricament a la Regió Lleonesa i no a Castella, cosa que va ser assenyalat amb contundència per molts teleespectadors.

| Europa Press

L'errada territorial ha provocat una allau de crítiques a les xarxes socials, on nombrosos usuaris no van trigar a mostrar la seva indignació. Entre ells, un espectador salmantí ha formalitzat una queixa recollida per Leonoticias.com davant la Defensora de l'Audiència de RTVE, Rosa María Molló. "Aquesta afirmació és històricament inexacta, ja que Peñaranda de Bracamonte es troba a la província de Salamanca, pertanyent a la Regió Lleonesa", ha assenyalat.

El Grand Prix demana perdó després de la confusió de Ramón García i pren mesures urgents

La Defensora de l'Audiència no ha trigat a respondre, qualificant l'error de "greu" i reconeixent que afecta directament la credibilitat de RTVE. A més, ha confirmat que la queixa va ser traslladada a l'Àrea d'Entreteniment i que s'ha sol·licitat extremar les precaucions en l'ús correcte dels termes geogràfics i culturals. Tanmateix, ha apuntat que no és possible modificar els episodis ja gravats d'aquesta temporada.

| RTVE

Tot i que la rectificació en pantalla no serà viable, RTVE ha optat per retirar els avenços promocionals on es feia al·lusió a "les dues Castelles". Aquest gest pretén mitigar l'impacte de l'error i evitar noves confusions entre l'audiència. No obstant això, la Defensora ha subratllat que aquest tipus d'errades, encara que puguin semblar menors, repercuteixen profundament en la percepció pública sobre la cadena pública.

Ramón García reconeix l'error que ha sacsejat El Grand Prix i es compromet a no repetir-lo

En el seu comunicat, ha recalcat la importància de respectar la precisió històrica i territorial per no menystenir el valor cultural i democràtic d'aquestes regions. Així mateix, ha destacat que la seva oficina continuarà vigilant que aquest tipus d'imprecisions no es repeteixin en futurs programes. Amb aquesta rectificació, esperen poder passar pàgina i continuar la temporada sense més ensurts.

Finalment, Ramón García i el seu equip han fet públic un comunicat on reconeixen l'errada i demanen disculpes a l'audiència i a les localitats afectades. Conscients de la sensibilitat de l'assumpte, han manifestat el seu compromís per evitar que errors similars tornin a succeir en el futur. Així, El Grand Prix busca recuperar la confiança del seu públic i superar aquesta crisi amb responsabilitat i transparència.