Kate Middleton i el príncep Guillem, a punt d’anunciar-ho: la seva família ja ho sap

Guillem i Kate fa anys que equilibren el pes de la Corona amb la seva vida familiar. I això ha estat molt més notori després del càncer contra el qual va lluitar Kate Middleton. La seva agenda oficial i pública conviu amb moments privats, curosament protegits del focus mediàtic.

Aquesta dualitat s'ha convertit en el segell característic de la parella reial. Prioritzen, constantment, l'estabilitat per als seus fills i les decisions pensades a llarg termini se centren en els seus fills més que en la Corona. I ara, estan a punt d'iniciar una nova etapa que el seu entorn ja coneix bé, però que canviarà la vida de la família reial.

| Instagram, @princeandprincessofwales

Un pas més cap a una vida familiar més còmoda

Kate i Guillem valoren l'estabilitat familiar i això inclou l'espai on creixen George, Charlotte i Louis. Després de tres anys a Adelaide Cottage, sembla que ha arribat el moment de buscar quelcom més ampli. I tot indica que ja tenen una propietat favorita.

Adelaide Cottage va ser l'opció perfecta en el seu moment, sobretot per la seva proximitat amb la reina Elisabet. A més, oferia un ambient més modest i realista per als nens. Però amb el temps, les seves quatre habitacions i espais limitats semblen haver-se quedat curts.

Segons ha transcendit, els prínceps estan interessats en Fort Belvedere. Aquesta majestuosa mansió neogòtica es troba a Windsor Great Park i està carregada d'història reial. Va ser la llar d'Eduard VIII abans de la seva abdicació i destaca per la seva amplitud i serveis.

Fonts citades pel Mail on Sunday revelen que aquesta residència ofereix just el que necessiten: piscina, pista de tennis i un entorn més ampli. "Són del parer que Adelaide se'ls ha quedat petita", assegura una font. I Charlotte, en particular, estaria encantada amb les instal·lacions esportives.

| Instagram, @princeandprincessofwales

Alternatives sobre la taula i un projecte en pausa

Abans de decidir mudar-se, també s'ha considerat la possibilitat d'ampliar la seva residència actual. Al costat d'Adelaide Cottage hi ha un annex de maó vermell que actualment no s'utilitza. La construcció és espaiosa i està habitable, tot i que requereix una renovació completa.

De moment, aquest projecte segueix sense data definida. "Només falta trobar el moment adequat per començar-lo", va explicar una font a l'Express. Però si el pla s'activa, evitaria una mudança completa i mantindria l'estabilitat de l'entorn familiar.

Per ara, Fort Belvedere guanya força com a pròxima casa per als prínceps de Gal·les. Les seves dimensions i ubicació encaixen amb l'estil de vida que desitgen per als seus fills. A més, permetria combinar la privacitat amb les funcions reials sense renunciar a l'espai i la comoditat.

Un nou capítol en camí: sense confirmació oficial

Tot i que no hi ha anunci formal, els senyals apunten que la decisió ja està presa. La família ja coneix els plans i l'entorn més proper ho comenta amb naturalitat. Només falta que Kate Middleton i Guillem ho comuniquin al públic.

Com tot a la família Windsor, la prudència mana. Però aquesta vegada, el moviment sembla inevitable. I la nova etapa podria començar abans del que molts imaginen.