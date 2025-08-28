La infanta Sofia llança un missatge intern que deixaria mitja Espanya molt confosa

S'han encès totes les alarmes al voltant de la infanta Sofia, després que hagi transcendit l'últim missatge intern que ha enviat a l'equip de la Casa Reial. En aquest, ha desvetllat l'última decisió personal que ha pres, una cosa que, segur, provocarà una gran confusió entre la població espanyola.
Només pujar al tron, el rei Felip i la reina Letícia es van veure obligats a prendre una sèrie de decisions per intentar netejar la imatge pública de la Corona espanyola. I tot després que els escàndols de Joan Carles I comencessin a sortir a la llum.
Entre moltes altres coses, els actuals monarques van optar per distanciar-se al màxim possible de l'emèrit, a més de desposseir la infanta Cristina del seu títol nobiliari. Tanmateix, la mesura que més va cridar l'atenció està relacionada amb les seves filles, la princesa Leonor i la infanta Sofia.
I és que, en un intent per mantenir intacta la reputació de la Família Reial, van decidir donar un major protagonisme a les germanes. Tant és així que, segons hem pogut veure, la repercussió pública d'ambdues ha crescut de manera considerable en els darrers mesos.
Però ara, tal com s'ha filtrat, la infanta Sofia hauria expressat el seu desig de no participar en cap acte oficial en aquest moment. Una notícia que ha deixat molt confosa la població espanyola, ja que, fins ara, semblava que la jove tindria més presència pública durant aquest any.
La infanta Sofia ha expressat el seu desig: no vol participar en molts actes oficials per ara
En els darrers mesos, s'havia observat un lleuger augment en les aparicions de la infanta Sofia, detall que havia generat la impressió que feia un pas endavant en el seu paper institucional. Tanmateix, amb el seu últim missatge ha deixat al descobert tot el contrari.
La decisió de la jove es pot veure clarament reflectida en un altre fet que ha estat molt comentat en les darreres setmanes. I és que, ni ella ni la seva germana Leonor han anat a visitar les zones afectades pels incendis, una cosa que molts ciutadans esperaven.
Un gest que ha estat interpretat per molts com una absència significativa en un moment en què s'esperava un major compromís per part de la Família Reial espanyola.
Segons apunten diversos mitjans de comunicació, la raó d'aquesta absència podria estar vinculada a un acord previ dins de la Casa Reial. Ni la infanta Sofia ni la princesa d'Astúries volen assumir encara una agenda pròpia fins que finalitzin les seves formacions acadèmiques.
Sigui com sigui, el missatge de Sofia resulta confús, perquè trenca amb la idea que tenien molts que la seva visibilitat augmentaria a partir de la seva majoria d'edat.
Aquest any semblava especialment propici per reforçar la seva figura, atès que Leonor ja ha començat a tenir un paper més definit. Però la seva negativa a anar a actes, sumada a l'absència als incendis, posa en qüestió aquest pla inicial.