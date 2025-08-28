Tamara, germana de Michu, descobreix qui rebrà l’herència i es queda sense alè

Després de la mort de Michu, exparella de José Fernando Ortega, la atenció mediàtica s'ha centrat en el destí de la seva herència. La gaditana va deixar escrites les seves últimes voluntats temps enrere, sense imaginar el rebombori que provocarien. Ara, el seu testament ha sortit a la llum i les reaccions no s'han fet esperar.
La família de Michu assegura no haver conegut el contingut del document fins que es va publicar a televisió. En especial, Tamara, la seva germana, no ha pogut amagar la seva sorpresa en conèixer els detalls. La jove ha manifestat que ni ella ni la seva mare sabien res del que ara es comenta públicament.
El testament que ningú esperava
Segons va revelar el programa TardeAR, Michu va deixar redactat el seu testament quan tenia 27 anys, abans de convertir-se en mare. En ell, hauria designat com a hereva principal la seva mare, Inma, i no la seva filla Rocío, que figura com a hereva legítima per llei. Entre els béns esmentats hi hauria un habitatge, un cotxe i una moto.
A més del material, la gaditana hauria inclòs desitjos relacionats amb el futur de la seva filla, encara que aquests no tenen validesa legal. Aquests detalls han generat confusió, ja que es desconeixia tant l'existència del testament com el seu contingut. La família assegura haver-se'n assabentat pels mitjans de comunicació.
Tamara va ser una de les primeres a reaccionar públicament, visiblement impactada per la informació: “Nosaltres no sabíem res. La meva mare no ho sabia perquè m'ho hauria dit”, va dir en directe. Va assegurar que tota aquesta situació les ha agafat per sorpresa i que encara queden passos legals per aclarir.
Reaccions creuades entre mare i filla
Després de conèixer el contingut del testament, Tamara va tornar a parlar amb els mitjans. Va afirmar que li estranyava que la seva neboda no aparegués com a hereva principal, tot i que entenia la possible decisió de la seva germana. “Crec que s'ho quedaria la Rocío, però tampoc m'estranya que ho deixés a la meva mare”, va dir.
També va confessar que la sorprenia no estar inclosa en el document, tot i que li va treure importància. “És igual, si és a la meva mare és com si fos a mi, perquè jo estic a la casa”, va comentar. Tot i així, no va descartar que hi hagi confusions que calgui aclarir els pròxims dies.
Per la seva banda, Inma, mare de Michu, també va trencar el seu silenci. Va reconèixer no estar segura que el testament fos autèntic i no recordava haver estat informada per la seva filla. “Jo sé que això es va fer fa molts anys, però que m'hi hagi posat a mi, això no ho sabia”, va declarar entre llàgrimes.
Tensions familiars i un futur incert
La filla de Michu, Rocío, iniciarà aviat una nova etapa amb la família paterna a Madrid. Allà viurà amb el seu avi José Ortega Cano, la seva tieta Gloria Camila i el seu pare José Fernando. Segons va confirmar Mari Carmen Ortega, la menor ja ha passat part de l'estiu amb ells.
Tanmateix, la relació entre les famílies materna i paterna no és bona. De fet, Tamara ha mostrat en diverses ocasions el seu desacord amb l'actitud dels Ortega. A principis d'agost va llançar un missatge directe: “Ella és la que ha de vigilar el que diu, jo encara hi soc a temps”, deixant entreveure possibles accions legals.
De moment, la situació és lluny de resoldre's, encara que Inma assegura que, si finalment és hereva, tot anirà destinat a la seva neta. “La Rocío necessitarà un sostre el dia de demà”, va afirmar. La polèmica, però, sembla que no ha fet més que començar.