La infanta Sofía lanza un mensaje interno que dejaría a media España muy confundida

Se han encendido todas las alarmas alrededor de la infanta Sofía, después de que haya trascendido las últimas palabras internas que les ha enviado al equipo de la Casa Real. En él, ha desvelado la última decisión personal que ha tomado, algo que, de seguro, va a provocar una gran confusión entre la población española.

Nada más subir al trono, el rey Felipe y doña Letizia se vieron obligados a tomar una serie de decisiones para intentar limpiar la imagen pública de la Corona española. Y todo después de que los escándalos de Juan Carlos I comenzaran a salir a la luz.

| TVE

Entre otras muchas cosas, los actuales monarcas optaron por distanciarse lo máximo posible del emérito, además despojaron a la infanta Cristina de su título nobiliario. Sin embargo, la medida que más llamó la atención está relacionada con sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Y es que, en un intento por mantener intacta la reputación de la Familia Real, decidieron darle un mayor protagonismo a las hermanas. Tanto es así que, según hemos podido ver, la repercusión pública de ambas ha crecido de forma considerable en los últimos meses.

| @CasaReal, Instagram

Pero ahora, tal y como se ha filtrado, la infanta Sofía habría expresado su deseo de no participar en ningún acto oficial en este momento. Una noticia que ha dejado muy confundida a la población española, ya que, hasta ahora, parecía que la joven iba a tener más presencia pública durante este año.

La infanta Sofía ha expresado su deseo: no quiere participar en muchos actos oficiales por el momento

En los últimos meses, se había observado un ligero aumento en las apariciones de Sofía, detalle que había generado la impresión de que estaba dando un paso en su papel institucional. Sin embargo, con su último mensaje ha dejado al descubierto todo lo contrario.

La decisión de la joven se puede ver claramente reflejada en otro hecho que ha sido muy comentado en las últimas semanas. Y es que, ni ella ni su hermana Leonor han acudido a visitar las zonas afectadas por los incendios, algo que muchos ciudadanos esperaban.

| Europapress

Un gesto que ha sido interpretado por muchos como una ausencia significativa en un momento en el que se esperaba un mayor compromiso por parte de la Familia Real española.

Según apuntan varios medios de comunicación, la razón de esta ausencia podría estar vinculada a un acuerdo previo dentro de la Casa Real. Ni la infanta Sofía ni la princesa de Asturias desean asumir todavía una agenda propia hasta que finalicen sus formaciones académicas.

Sea como sea, el mensaje de Sofía resulta confuso, porque rompe con la idea que tenían muchos de que su visibilidad iba a aumentar a partir de su mayoría de edad.

Este año parecía especialmente propicio para reforzar su figura, dado que Leonor ya ha empezado a tener un papel más definido. Pero su negativa a acudir a actos, sumada a la ausencia en los incendios, pone en cuestión ese plan inicial.