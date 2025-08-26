Ja és l'hora: la princesa Leonor protagonitza la notícia més esperada de la Casa Reial

Un dia més, la princesa Leonor ha tornat a convertir-se en el centre de totes les mirades després de protagonitzar la gran notícia més esperada sobre la Casa Reial espanyola. I és que, segons acaba de confirmar un mitjà de comunicació del nostre país, està molt a prop d'iniciar una nova etapa de la seva vida.
Serà el pròxim 1 de setembre quan la futura reina d'Espanya comenci l'última fase de la seva formació castrense. En aquesta ocasió, la jove es desplaçarà fins a la base aèria de San Javier, Múrcia, per reunir-se amb la resta d'alumnes de l'Acadèmia General de l'Aire.
Tanmateix, no serà fins que posi punt final a aquesta etapa de la seva vida quan la princesa Leonor faci el pas decisiu en la seva projecció pública. Un canvi que, sens dubte, suposarà una fita en la seva agenda i en el seu paper dins de la institució.
Fonts properes a la Zarzuela, citades per Monarquía Confidencial, han assegurat que, just després de finalitzar la seva etapa militar, està previst que comenci a lluir tiara en actes de màxima etiqueta.
Sens dubte, aquest gest ple de simbolisme marcarà una nova etapa en la vida de Leonor. Aquesta reforçarà la seva presència dins de les institucions i li proporcionarà un paper més actiu i visible.
La princesa Leonor lluirà la seva primera tiara després de finalitzar la seva formació militar
L'ús de la tiara no respon a un simple adorn, sinó a un element protocol·lari amb una llarga tradició. En les monarquies europees aquestes joies són reflexos de distinció, permanència i legitimitat. A més, simbolitzen l'autoritat històrica de la Corona.
En el cas d'Espanya, aquestes peces formen part del joier de passar, un conjunt que no pertany a la persona sinó a la institució. Reines i princeses l'han utilitzat en moments solemnes de la història recent.
Durant tota la història, les tiares, vinculades a la representació monàrquica, han estat presents en recepcions d'Estat, sopars de gala i visites diplomàtiques. Tanmateix, en el cas de la princesa Leonor, el seu ús quedarà reservat per a cites d'especial transcendència.
D'aquesta manera, la futura cap d'Estat seguirà la senda marcada per la seva mare. I és que ella va començar a portar aquestes peces quan va assumir un rol central en la vida institucional.
La primera tiara que utilitzarà la princesa Leonor encara no ha estat confirmada, tot i que s'espera que provingui del joier històric de la Corona. Entre les més reconegudes es troben la tiara de la Flor de Lis, emblema dels Borbons, i la tiara de la Prússia, vinculada a la reina Sofia.
Del que no hi ha dubte és que la incorporació de Leonor a aquest àmbit suposa no només un valor cerimonial, sinó també de legitimitat i projecció. Amb cada gest, la Casa Reial cerca consolidar la seva imatge com a futura cap d'Estat i es prepara perquè reculli el testimoni del seu pare, el rei Felip VI.