El motiu de l’absència de Leonor a les zones incendiades: la Casa Reial ho sap

La princesa Leonor s'ha convertit en notícia en les últimes hores per la seva absència durant la visita dels reis a les zones devastades pels incendis al nostre país. Mentre Felip VI i Letícia es desplaçaven a mostrar suport als veïns i brigades d'extinció, els focus mediàtics es preguntaven on era l'hereva. Però hi ha una raó que ho explica.
Casa Reial coneix molt bé el motiu de la seva absència. No es tracta d'un descuit ni d'una agenda capritxosa, sinó d'una decisió calculada. Ella està preparant un nou repte personal: la seva imminent incorporació al setembre a l'Acadèmia General de l'Aire de San Javier, a Múrcia.
El motiu pel qual la princesa Leonor no ha estat amb Felip i Letícia a les zones incendiades
Avui, els reis han començat a visitar algunes de les zones més afectades pels incendis que aquest estiu estan assotant el país. Zamora ha estat la primera parada que han fet i allà ha cridat l'atenció alguna cosa, a més del seu afecte cap als veïns i equips d'extinció. Sí, ha sorprès que la princesa Leonor no els acompanyés.
La seva absència ha donat peu a especulacions i preguntes sobre el seu parador. Però hi ha una raó de pes que explica que no s'hagi desplaçat fins a Castella i Lleó. I és que està ultimant la seva marxa imminent a Múrcia per continuar amb la seva preparació militar.
En només uns dies s'haurà de traslladar fins a l'Acadèmia de l'Aire de San Javier per seguir amb la seva formació castrense. Aquesta etapa suposa un pas clau en la seva formació com a hereva. Allà haurà de fer front a nous estudis, disciplina i responsabilitats.
La decisió de no exposar-la a actes públics, com la visita reial als incendis, ara respon a una estratègia. Volen que estigui centrada en el que ve. Sí, que estigui concentrada en la seva imminent etapa.
La decisió d'apartar-la ara dels focus també ha estat una manera de protegir-la. A la Zarzuela entenen que cada aparició pública genera soroll mediàtic. Per això, abans del seu trasllat a Múrcia, el més adequat és donar-li calma.
Així, mentre els Reis compleixen amb l'agenda institucional marcada pels incendis, Leonor es prepara en silenci. Es manté discreta, concentrada i apartada dels focus. Tot sota l'aprovació i el vistiplau de la Casa Reial.
El nou repte que afronta la princesa Leonor
A San Javier ja està tot a punt per rebre-la. La ministra de Defensa, Margarita Robles, va visitar la base fa uns dies. Va supervisar personalment els detalls de la incorporació de la princesa Leonor a la promoció que aquest any comença curs.
Els preparatius han estat minuciosos i la filla dels reis no comptarà amb privilegis especials. S'integrarà a la rutina com qualsevol altre alumne. Això significa horaris estrictes, estudi intens i disciplina castrense.
L'hereva passarà hores a aules, simuladors i pistes de vol. L'avió Pilatus PC-21 serà una de les seves principals eines d'entrenament. L'exigència serà màxima i es buscarà que adquireixi destreses en aquest camp.
El pla també inclou matèries teòriques d'alt nivell, des de navegació fins a noves tecnologies aplicades a l'espai aeri. D'aquesta manera, la seva formació militar s'ampliarà per preparar-la com a futura cap suprema de les Forces Armades.