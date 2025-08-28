'Sueños de libertad' revela per fi què passarà amb el primer fill de Roser Tapias

Els espectadors de Sueños de libertad no s'han de perdre el capítol d'avui. En ell, la sèrie desvetllarà finalment què passarà amb el primer fill de María, a qui dona vida Roser Tapias.
Aquesta tarda es descobrirà què succeirà amb la intenció d'ella d'adoptar un petit. Un objectiu que s'ha marcat per intentar retenir l'Andrés al seu costat.
María (Roser Tapias) destapa a Sueños de libertad què succeirà amb l'adopció
Aquests dies, la María ha tornat a deixar palès que està disposada a qualsevol cosa per tal d'aconseguir que l'Andrés estigui amb ella i no amb la Begoña. Així, va confessar al Gabriel que el seu següent pas era proposar al jove De la Reina adoptar un fill. És conscient que aquesta petició li tocaria la fibra sensible al seu estimat, més després de saber que ella no pot ser mare.
El que ningú no esperava és que la jove canviaria d'idea just aquesta tarda. Sí, quan semblava més decidida que mai.
La intenció d'adoptar un petit trontollarà al capítol d'avui i donarà pas a un nou plantejament personal. La pèrfida protagonista s'enfrontarà a un dilema íntim. Ni més ni menys que el seu futur al costat de l'home que estima.
Aquest gir no només afegirà dramatisme, sinó que reforçarà el paper de Roser Tapias com un dels motors emocionals de Sueños de libertad. L'actriu farà que el seu personatge desperti rebuig i compassió a parts iguals, convertint-se en la gran incògnita de l'episodi. Els fans de la sèrie es pregunten quines conseqüències tindrà la seva postura i si la relació amb l'Andrés resistirà aquest nou moviment.
Més girs i conflictes al capítol d'avui de Sueños de libertad
Tot i que la trama de la María i l'Andrés serà la gran protagonista de l'entrega d'avui de Sueños de libertad, no serà l'única que mantingui en suspens l'audiència. Per exemple, la Cristina començarà a percebre que la salut de don Pedro es ressent de manera seriosa. El que al principi semblen símptomes menors acabarà aixecant les alarmes.
La Irene, per la seva banda, intentarà una reconciliació amb la Digna després d'haver-li explicat tota la veritat, tot i que els seus esforços seran en va. La matriarca del clan Merino es mostrarà inflexible i rebutjarà qualsevol acostament, deixant clar que les ferides continuen obertes.
Mentrestant, la Luz seguirà ferma en el seu propòsit de pressionar en Carpena. La jove no està disposada a permetre que els seus secrets romanguin ocults, i utilitzarà tota la seva determinació per obligar-lo a parlar. Sí, perquè finalment reveli a la seva família que pateix un càncer terminal.
L'angoixa també dominarà la Marta, incapaç de trobar tranquil·litat pel parador de la Fina. La seva desesperació la portarà a pressionar en Pelayo amb insistència. Només vol que ell la trobi, costi el que costi.
A més, la gran sorpresa arribarà quan la Carmen descobreixi que la seva amiga no és a París, com tothom creia. Aquesta troballa obrirà un nou misteri que incrementarà la tensió de la sèrie i mantindrà els espectadors amb el cor en un puny.
El clímax arribarà a Sueños de libertad amb el tan esperat cara a cara entre la Digna i el senyor Pedro. Aquesta confrontació promet ser tan emotiva com dura, perquè s'hi juga la relació entre tots dos, i també el futur dels que els envolten. L'escena estarà carregada de tensió dramàtica, convertint-se en el tancament perfecte per a un capítol ple de girs