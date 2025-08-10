La Casa Reial confirma una cosa de la infanta Sofia de manera immediata: 'És una...'

La infanta Sofia sorprèn amb un canvi en la seva formació que trenca amb les tradicions familiars i genera gran expectació. El seu futur acadèmic fora d'Espanya posa en evidència el seu esperit independent i una aposta per una educació internacional.
La filla menor dels reis d'Espanya, la infanta Sofia, ja s'està preparant per iniciar la seva etapa universitària. Amb il·lusió i determinació, es disposa a començar els seus estudis a l'estranger. Aquest nou pas marca l'inici d'una etapa clau en la seva formació personal i acadèmica.
La infanta Sofia mostrarà la seva independència amb un ambiciós programa d'estudi internacional
Durant la seva etapa a l'Atlantic College a Gal·les, la infanta ja va mostrar independència i determinació. Els seus pares van acceptar el seu desig d'estudiar a l'estranger, sempre que les ciutats escollides no estiguessin lluny d'Espanya i que la carrera tingués sentit per al seu paper institucional.
Aquesta decisió destaca l'evolució en l'educació de la reialesa espanyola i com Sofia traça un camí propi. Tot i la seva afició per les arts, la jove es compromet a una formació lligada a la política i les relacions internacionals.
A més, el programa inclou l'aprenentatge de diversos idiomes com el portuguès, el francès i l'alemany. Aquestes llengües complementaran el seu ja sòlid repertori lingüístic i reforçaran el seu perfil internacional. Aquesta formació multilingüe contribuirà a enfortir les seves competències per a futurs compromisos internacionals.
Una inversió estratègica per a un futur dins de la Corona
El programa té un cost anual d'aproximadament 18.500 euros, sense incloure les despeses d'allotjament que varien segons la ciutat. Els reis finançaran aquesta formació com una inversió en la preparació acadèmica i personal de Sofia.
Forward College és una universitat de prestigi que només admet una de cada onze sol·licituds. Ofereix una educació personalitzada en grups reduïts i un entorn multicultural amb estudiants de més de trenta països.
Amb aquesta elecció, Sofia es distancia del camí tradicional de la seva germana Leonor. Tot i així, ambdues comparteixen un compromís amb el servei a la Corona, adaptant-se a les noves exigències.
Casa Reial confirma el de la infanta Sofia després d'anunciar el seu futur acadèmic
La Casa Reial ha confirmat que la infanta Sofia començarà els seus estudis universitaris a Forward College, una institució privada vinculada a la Universitat de Londres. Aquest centre ofereix un programa innovador en què els estudiants cursen tres anys repartits en tres ciutats diferents: Lisboa, París i Berlín.
Després de confirmar aquestes dades, la Zarzuela confirma que en poc temps Sofia serà “una estudiant nòmada”. Això es deu al fet que, durant els pròxims tres anys, la infanta Sofia estudiarà en tres ciutats diferents: Lisboa, París i Berlín.
Aquest format trenca amb la tradició de la família Borbó, que sempre ha estudiat a universitats espanyoles. Sofia, amb el suport dels seus pares, ha decidit viure aquesta experiència multicultural per preparar-se millor per al seu futur dins de la Corona.
Tot i que l'elecció d'aquesta carrera va sorprendre alguns pels seus interessos artístics, té una explicació. Respon al compromís institucional que assumeix com a membre de la família reial.