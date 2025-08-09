La confessió de María Luisa, CEO del local on va menjar la infanta Sofia: ‘Va ser…’

La infanta Sofia i la princesa Leonor ja han començat les seves vacances privades. Ha passat un mes des del seu esperat retrobament a Gijón, totes dues feia molt de temps que no es veien perquè Leonor estava embarcada al vaixell escola Juan Sebastián Elcano. Sofia va acabar el seu Batxillerat Internacional a Gal·les, va decidir anar a donar una sorpresa a la seva germana i va anar a Gijón.
Sofia va ser present fa un mes al desembarcament de Leonor i va assistir a la recepció de la tripulació per part de les autoritats locals. Després, totes dues van compartir un dinar especial juntament amb els companys de la princesa en un restaurant de la localitat.
Sofia i la seva germana van triar un lloc molt significatiu: La Casona de Jovellanos, al cor de Gijón. Les filles dels reis Felip VI i Letícia coneixen bé la gastronomia asturiana perquè és la terra natal de la seva mare.
L'infanta Sofia és una gran amant de la gastronomia asturiana, igual que la seva germana
Es tracta d'un local que la seva família ha visitat en nombroses ocasions. Així que tot apunta que elles han tingut clar on celebrar aquest esperat retrobament.
El restaurant n'ha deixat constància a les seves xarxes socials i han escrit un missatge ple d'agraïment: “Amb el cor ple d'emoció. Volem donar les gràcies a la seva Altesa Reial la Princesa, Leonor, i a la infanta Sofia per l'immens honor de la seva visita. Va ser un privilegi rebre-les juntament amb els seus companys de la Marina i compartir amb elles casa nostra, la nostra història… i la nostra cuina”.
La propietària del restaurant, María Luisa Acera Fernández, ha recordat cada detall. I és que l'empresària fa quatre dècades que està al capdavant de la sidreria. Aquell dia va coincidir amb el seu 74 aniversari.
Quan va rebre la reserva per a 14 persones de l'Armada, va fer broma amb la possibilitat que fossin elles. No s'ho va acabar de creure fins que les va veure entrar.
L'infanta Sofia està gaudint de les seves vacances privades juntament amb la seva família
María Luisa ha parlat per a ¡Hola! i ha descrit la jornada com un moment únic. A les xarxes socials del local ha escrit: “Va ser una visita per a la història”. Ho ha dit amb un somriure que encara manté.
Des d'aquell dia ha passat un mes des que Leonor i Sofia van ser a Girona. També han gaudit de Mallorca i ara han iniciat unes vacances privades.
Han viscut trobades familiars, viatges i moments inoblidables. Però la propietària de La Casona de Jovellanos n'està segura: poques visites han tingut tanta emoció com la de les dues germanes a Gijón.