Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
English Español
Logo Telegram
Muntatge de fotos de la infanta Sofia en primer pla somrient mentre a la cantonada superior esquerra apareix un cercle vermell amb la silueta d’una dona i un globus de diàleg amb un emoji de sorpresa.
Sorpresa pel que la propietària del local on va menjar la infanta Sofia ha dit sobre la seva visita | Europa Press, xcatalunya.cat, Getty Images de ArtistAllen
Gent

La confessió de María Luisa, CEO del local on va menjar la infanta Sofia: ‘Va ser…’

La infanta Sofia és una amant de la gastronomia asturiana i la propietària d'un dels locals on ha menjat n'ha parlat

Imatge d'autor de Cristo Fernández
per Cristo Fernández

La infanta Sofia i la princesa Leonor ja han començat les seves vacances privades. Ha passat un mes des del seu esperat retrobament a Gijón, totes dues feia molt de temps que no es veien perquè Leonor estava embarcada al vaixell escola Juan Sebastián Elcano. Sofia va acabar el seu Batxillerat Internacional a Gal·les, va decidir anar a donar una sorpresa a la seva germana i va anar a Gijón.

Sofia va ser present fa un mes al desembarcament de Leonor i va assistir a la recepció de la tripulació per part de les autoritats locals. Després, totes dues van compartir un dinar especial juntament amb els companys de la princesa en un restaurant de la localitat.

Tres dones posen juntes i somriuen, una d'elles porta uniforme blanc de marina, una altra porta una brusa blanca i la dona del centre porta un vestit negre amb topos blancs i un collaret de perles.
Sofia i Leonor van dinar a la Casona de Jovellanos | Instagram, @casonadejovellanos

Sofia i la seva germana van triar un lloc molt significatiu: La Casona de Jovellanos, al cor de Gijón. Les filles dels reis Felip VI i Letícia coneixen bé la gastronomia asturiana perquè és la terra natal de la seva mare.

L'infanta Sofia és una gran amant de la gastronomia asturiana, igual que la seva germana

Es tracta d'un local que la seva família ha visitat en nombroses ocasions. Així que tot apunta que elles han tingut clar on celebrar aquest esperat retrobament.

El restaurant n'ha deixat constància a les seves xarxes socials i han escrit un missatge ple d'agraïment: “Amb el cor ple d'emoció. Volem donar les gràcies a la seva Altesa Reial la Princesa, Leonor, i a la infanta Sofia per l'immens honor de la seva visita. Va ser un privilegi rebre-les juntament amb els seus companys de la Marina i compartir amb elles casa nostra, la nostra història… i la nostra cuina”.

Grup de persones posant juntes en un interior, algunes amb uniforme blanc i altres amb roba casual, totes somrient cap a la càmera.
La propietària del restaurant ha parlat sobre la visita de Leonor i Sofia | Redes sociales

La propietària del restaurant, María Luisa Acera Fernández, ha recordat cada detall. I és que l'empresària fa quatre dècades que està al capdavant de la sidreria. Aquell dia va coincidir amb el seu 74 aniversari.

Quan va rebre la reserva per a 14 persones de l'Armada, va fer broma amb la possibilitat que fossin elles. No s'ho va acabar de creure fins que les va veure entrar.

L'infanta Sofia està gaudint de les seves vacances privades juntament amb la seva família

María Luisa ha parlat per a ¡Hola! i ha descrit la jornada com un moment únic. A les xarxes socials del local ha escrit: “Va ser una visita per a la història”. Ho ha dit amb un somriure que encara manté.

Dues noies joves amb els cabells llargs i solts estan dretes una al costat de l’altra en un ambient interior, totes dues llueixen vestits d’estiu i somriuen mentre miren en direccions diferents.
La infanta Sofia i la princesa Leonor estan gaudint de les seves vacances privades | Europapress

Des d'aquell dia ha passat un mes des que Leonor i Sofia van ser a Girona. També han gaudit de Mallorca i ara han iniciat unes vacances privades.

Han viscut trobades familiars, viatges i moments inoblidables. Però la propietària de La Casona de Jovellanos n'està segura: poques visites han tingut tanta emoció com la de les dues germanes a Gijón.

➡️ Gent