Un portaveu de la Casa Reial anuncia la decisió que acaba de prendre la infanta Sofia

Un portaveu de la Casa Reial ha confirmat que la infanta Sofia ha pres una decisió clau per al seu futur acadèmic. L'anunci, que ha despertat gran interès, marca l'inici d'una nova etapa per a la filla menor dels reis, Felip i Letícia. La notícia arriba després d'un estiu en què ha gaudit d'unes vacances familiars a Grècia abans de fer aquest pas important.
La decisió, segons ha explicat el portaveu, és que la infanta Sofia s'instal·larà al barri de Chiado, a Lisboa, per començar el seu nou curs universitari. La jove iniciarà el seu període d'adaptació el pròxim 8 de setembre. Les classes començaran oficialment el dia 22, però la seva primera activitat, casualment, serà el 5 d'octubre, dia de la República a Portugal.
Aquest trasllat no és aleatori, ja que la infanta Sofia cursarà la carrera de Política i Relacions Internacionals al prestigiós Forward College. La institució destaca per la seva exclusivitat i un grup reduït, cosa que permetrà un itinerari acadèmic personalitzat. A més, el programa ha estat adaptat perquè la infanta pugui compaginar els seus estudis amb les seves futures responsabilitats institucionals.
Així és el lloc que la infanta Sofia ha triat per a la seva formació
El barri de Chiado, triat per a la seva residència, és conegut pel seu ambient cosmopolita i la seva riquesa cultural. Situat entre Bairro Alto i Baixa Pombalina, al cor de Lisboa, aquest històric enclavament ofereix un entorn segur i atractiu per a la seva formació. Els seus carrers empedrats, cafès emblemàtics i llibreries centenàries crearan un escenari únic per a la seva vida diària i aprenentatge.
El centre acadèmic on estudiarà és conegut per mantenir un perfil discret i exclusiu, garantint la privacitat necessària per a la família reial. Aquest equilibri entre qualitat educativa i seguretat és fonamental perquè la infanta pugui desenvolupar-se plenament durant la seva estada a l'estranger. La decisió reflecteix la importància que es concedeix a la preparació integral de Sofia.
La infanta Sofia inicia una etapa decisiva amb el suport de la Casa Reial
L'elecció de Lisboa i concretament de Chiado respon a una estratègia pensada per combinar formació acadèmica d'alt nivell amb un ambient que afavoreixi l'adaptació i el benestar personal. La infanta afronta així una etapa plena de reptes i oportunitats, amb el suport d'un entorn que promou el seu creixement tant intel·lectual com humà. D'aquesta manera, aquesta notícia confirma un pas rellevant en la trajectòria de la infanta Sofia.
Amb aquest nou capítol, la infanta Sofia inicia la seva trajectòria universitària en un context internacional que ampliarà la seva visió del món. Lisboa serà l'escenari on afermi la seva autonomia i adquireixi les eines necessàries per afrontar els seus futurs compromisos institucionals. La Casa Reial ha expressat la seva confiança que aquesta experiència esdevingui un pilar fonamental per al seu desenvolupament.