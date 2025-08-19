La reina Sofia rep un missatge de la infanta Elena que la fa profundament feliç

La reina Sofia ha rebut un missatge de la infanta Elena que li ha provocat una gran alegria en les últimes hores. El comunicat ha estat inesperat i ha generat un ambient de satisfacció en l'entorn més proper a la monarca. El gest de la seva filla gran ha ressaltat per la consideració i estima que reflecteix cap a ella.
Segons ha transcendit, la infanta Elena ha confirmat que anirà a passar uns dies amb la seva mare al Palau de Marivent. Serà una estada curta, però significativa, que tindrà lloc abans o després del seu esperat viatge a Abu Dhabi per veure el seu pare, el rei Joan Carles I. La reina Sofia ha interpretat aquesta iniciativa com una mostra de proximitat en unes dates en què no sempre pot comptar amb la companyia dels seus fills.
Elena ha sabut escollir el moment adequat per viatjar a Palma, ara que Felip i Letícia, juntament amb les seves filles, ja han abandonat l'illa. La infanta evita coincidir a Marivent amb la Família Reial en funcions, respectant així la separació establerta des de la seva sortida del nucli oficial. Aquesta prudent elecció no és casual, ja que en altres ocasions ha optat per visitar el palau quan aquest ja estava lliure d'agenda institucional.
La infanta Elena enforteix el seu vincle amb la reina Sofia durant l'estiu
La notícia ha tingut un fort component emocional per a la reina Sofia, que sempre ha valorat enormement aquests gestos dels seus fills. Tot i que manté una relació cordial amb tots ells, no sempre aconsegueix compartir temps privat amb cadascun. Aquesta trobada amb Elena, en un entorn íntim i allunyat del focus mediàtic, representa un petit bàlsam en el seu estiu.
No és la primera vegada que la infanta Elena organitza les seves vacances de manera diferent a la resta de la família. En anys anteriors, ha preferit compartir el seu temps estival amb la seva germana Cristina, els seus fills o fins i tot viatjar sola a destinacions més tranquil·les. Aquesta vegada, però, ha volgut reservar un espai per a la seva mare en dates pròximes al seu viatge als Emirats Àrabs, on es reunirà amb el rei emèrit.
Les trobades discretes de la infanta Elena mantenen viva la unitat familiar
El vincle entre la infanta Elena i el seu pare s'ha fet especialment visible en els últims anys. Des que el rei Joan Carles I es va instal·lar a Abu Dhabi el 2020, la seva filla gran ha volat en diverses ocasions per visitar-lo. El seu compromís i proximitat no han passat desapercebuts, i aquest nou viatge consolida encara més aquesta connexió familiar.
Per ara, no s'han fet públics els detalls de l'estada a Marivent, però tot apunta que serà una trobada discreta i privada. La premsa està especialment atenta als moviments de la infanta, conscient que qualsevol decisió seva té un pes simbòlic dins l'entramat familiar. Per a la reina Sofia, que segueix mantenint viva la unitat de la seva família, aquest missatge ha estat un veritable motiu de felicitat.