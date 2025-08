Carles III reapareix: Porta alguna cosa a la mà, salten totes les alarmes

per Xavi Martín

La salut del rei Carles III ha estat, des de l'anunci de la seva malaltia fa més d'un any, un assumpte d'interès prioritari i d'anàlisi constant. Cada gest, cada aparició pública, s'observa amb lupa a la recerca de qualsevol senyal que pugui delatar el seu veritable estat.

Tot i mantenir una agenda oficial sorprenentment activa, el monarca no ha pogut evitar que l'ombra de l'especulació l'atrapi. La seva darrera aparició, emmarcada en les seves tradicionals vacances d'estiu, no ha estat una excepció i ha generat un nou rebombori mediàtic per un detall que no ha passat desapercebut.

El monarca es troba gaudint del seu retir a Escòcia, un lloc de gran significat personal per a ell. Fidel a les tradicions, ha assistit als Mey Highland Games, una cita ineludible al seu calendari que combina esport i folklore local. Tanmateix, el que havia de ser una jornada d'aparent normalitat s'ha convertit en el centre de totes les mirades.

Un look tradicional amb un detall inesperat als Mey Highland Games

Com és costum en les seves visites a les Terres Altes, Carles III lluïa amb orgull el tradicional kilt escocès, una peça que ha vestit en innombrables ocasions. Però no va ser la faldilla el que va captar l'atenció de la premsa i dels curiosos allà congregats, sinó l'objecte que sostenia a la mà: un elegant bastó de fusta.

De seguida, les xarxes socials i els mitjans digitals es van omplir de preguntes. Necessita el rei una ajuda per caminar? És aquest un signe de debilitat relacionat amb el seu tractament? Les alarmes, un cop més, van començar a sonar amb força al voltant de Buckingham.

El bastó: ajuda o tradició?

Davant el creixent murmuri, la resposta no va trigar a arribar per dissipar els temors. Segons han aclarit diversos mitjans britànics, que citen fonts properes al palau, l'ús del bastó no respon a cap necessitat mèdica.

Es tracta, en realitat, d'un accessori ornamental molt arrelat a la cultura rural britànica, especialment útil i apropiat per caminar per terrenys irregulars com els que acullen aquest tipus de competicions a l'aire lliure.

No és la primera vegada que es veu el monarca amb un complement d'aquestes característiques. Al llarg dels anys, fins i tot des de la seva joventut, l'aleshores príncep de Gal·les ha recorregut a aquest tipus de bastons com a element d'estil i distinció en les seves aparicions camperoles.

Per tant, lluny de ser un senyal de fragilitat, el bastó és una simple elecció de protocol i estètica, perfectament integrada en el context de l'esdeveniment.

La reaparició de Carles III ha servit per calmar les aigües sobre la seva salut, demostrant que un accessori pot ser només això, un accessori. Tot i que, com és habitual en aquests casos, les xarxes socials no creuen la versió oficial.

Molts han fet comentaris indicant que l'estat de salut del monarca podria ser més greu del que sembla. Mentre Carles III gaudeix del seu estiu escocès, la gran pregunta continua a l'aire: aconseguirà la tranquil·litat de les Terres Altes estendre's a les turbulentes relacions familiars? La reconciliació amb el seu fill, el Príncep Harry, sembla llunyana.