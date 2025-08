Greu problema de salut per a la reina Sofia: Felip VI en xoc

La imatge de la reina Sofia ha estat sempre la del pilar estoic de la monarquia, especialment tenint en compte el comportament del seu encara marit. Tanmateix, darrere els murs de la Zarzuela es lliura una batalla molt més íntima i dolorosa.

A 86 anys, l'emèrita travessa un dels moments més desoladors de la seva vida, una crisi personal que va culminar fa pocs dies amb un ensurt que ha fet tremolar els fonaments del palau i ha posat de manifest la profunda solitud que l'envolta.

Lluny del bullici de Marivent, aquest estiu a Madrid s'ha tornat gris per a la reina Sofia. La processó va per dins, i el desgast emocional dels últims anys finalment li ha passat una factura física molt severa, revelant les esquerdes d'una família cada cop més fracturada. I tot sense comptar el precari estat de salut de la seva germana Irene. La 'tieta Pecu', com se la coneix familiarment, té problemes de mobilitat i algunes fonts indiquen que també patiria Alzheimer.

| Casa Real, XCatalunya

Un ensurt a la Zarzuela: l'infart asimptomàtic que ho va canviar tot

La tensió acumulada va trobar el seu punt de ruptura diumenge passat a la tarda. Sense els símptomes habituals que alerten d'un problema cardíac, com el dolor agut al pit o la manca d'aire, la reina Sofia va patir, segons informa En Blau, el que es coneix com un infart asimptomàtic. Una afecció traïdora i especialment perillosa en persones d'edat avançada, que sovint es confon amb un simple malestar o una fatiga passatgera.

Tot i que l'absència de dolor pot portar a subestimar-ne la gravetat, el dany al múscul cardíac pot ser permanent. Aquest episodi va ser un senyal inequívoc que el seu cos ha dit prou. L'ensurt va ser majúscul i va obligar a replantejar tots els plans. La decisió de no viatjar a Palma aquest any, que en un principi s'atribuïa al seu desig de romandre al costat de la seva germana, va prendre aleshores un nou i preocupant significat. El veritable motiu era que la seva salut penjava d'un fil.

Felip VI manté l'agenda mentre les seves germanes tanquen files amb la seva mare

La reacció al greu problema de salut de l'emèrita ha estat el reflex perfecte de la situació familiar actual. Les infantes Elena i Cristina no van trigar a tancar files al voltant de la seva mare. La primogènita dels emèrits la visita diàriament, convertint-se en el seu principal suport. Per la seva banda, Cristina no va dubtar a cancel·lar els seus plans de vacances per romandre a Madrid, demostrant que, en els moments crucials, la unió amb la seva mare és inqüestionable.

| Casa Real, XCatalunya

Tanmateix, l'actitud de Felip VI ha generat un notable malestar en el cercle més íntim de la reina Sofia. Tot i la gravetat de la situació, el rei ha optat per mantenir la seva agenda oficial sense alteracions, projectant una imatge de fredor i distància que fa especialment mal a la seva mare. Una cosa que ha sorprès si tenim en compte que el rei d'Espanya sempre ha tingut una relació molt estreta amb la seva mare.

Cada cop més allunyada dels seus nets

A aquest dolor s'hi suma l'enfredoriment de la relació amb els seus nets. El contacte amb la princesa Leonor i la infanta Sofia és pràcticament institucional, limitat a actes oficials o a les vacances pactades a Marivent.

| Reddit

La resta dels seus nets tampoc mantenen amb ella el vincle estret d'abans. Aquest cúmul d'absències ha portat l'emèrita a prendre una decisió dràstica: el seu desig és traslladar-se a Grècia per acompanyar la seva germana en els seus últims mesos i complir la seva voluntat de morir a la seva terra natal.

Un anhel que sona a comiat i a una recerca desesperada de pau, lluny d'un entorn familiar que, en molts sentits, l'ha deixada sola.