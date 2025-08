El rumor de Felip VI i Letícia Ortiz que circula per Marivent es confirma

Cada estiu, el palau de Marivent a Palma de Mallorca es converteix en l’epicentre de la vida social i mediàtica de la reialesa espanyola. Els posats, les recepcions i les sortides nàutiques dibuixen una estampa idíl·lica que, però, amaga una realitat cada cop més evident.

Els murs del palau són testimonis silenciosos d’una distància que ja no es pot dissimular. Els somriures forçats i els gestos mesurats en públic contrasten amb la vida que els reis Felip i Letícia duen portes endins, un secret a crits que enguany s’ha materialitzat de la manera més clara possible.

El que durant mesos han afirmat cronistes especialitzats com Pilar Eyre o Jaime Peñafiel, descrivint el matrimoni com un simple "equip de treball", sembla trobar la seva confirmació definitiva en la distribució de les estances reials durant l’estada d’estiu. El distanciament ja no és només emocional, sinó també físic.

| @CasaReal, ACN, XCatalunya

Vides paral·leles sota el sol de Mallorca

La notícia ha començat a circular des del mateix personal que treballa al complex balear: els Reis no comparteixen sostre a Marivent. Segons aquestes informacions, Felip s’ha instal·lat a l’edifici principal del palau, el mateix que altres anys ha ocupat la seva mare, la reina Sofia. Mentrestant, la reina Letícia ha optat per refugiar-se a Son Vent, una masia independent situada dins del mateix recinte, juntament amb les seves filles, la princesa Leonor i la infanta Sofia.

Aquesta separació física no és casual. Respon al desig de la reina de mantenir el seu propi espai i agenda, lluny de la rigidesa protocol·lària i de la convivència amb la seva sogra. "La senyora té una altra vida, els seus amics, no estan junts", comenten fonts properes al voltant del palau.

A Son Vent, una construcció de més de 600 metres quadrats que va ser cedida a l’aleshores Príncep el 1992, Letícia hi troba la privacitat necessària per gestionar els seus compromisos i el seu temps personal, sortint únicament per als actes oficials ineludibles.

| Casa Real, XCatalunya

Aquestes sortides, com les visites a mercats locals o la cloenda d’algun festival, es perceben més com una obligació contractual amb l’illa que no pas com un gaudi vacacional.

Un "equip de treball" en ple estiu

Aquest modus operandi a Mallorca no és més que el reflex de la dinàmica que la parella mantindria durant la resta de l’any a Madrid. Des que les seves filles no resideixen de manera permanent al Pavelló del Príncep per les seves respectives formacions, s’ha consolidat una separació de facto a la Zarzuela. Mentre Letícia roman a la que va ser la residència familiar, el Rei s’hauria traslladat a altres estances del complex, més properes a les habitacions de la reina emèrita.

La incomoditat de la reina Letícia a Mallorca és notòria i ve de lluny. Mai no s’ha sentit a gust amb el "paperot" d’estiu, una escenificació que considera artificial i forçada.

| Casa Real, XCatalunya, Jaime Peñafiel, Felipe VI

Per això, la notícia recent sobre la possible intenció del Govern Balear de recuperar el Palau de Marivent per a ús públic podria suposar un alleujament per a ella. Alliberar-se d’aquesta cita anual obligada seria, sens dubte, una gran notícia enmig de la tensió.

Segons experts en Casa Reial, com la youtuber Laura Rodríguez, la separació és total. Fins i tot tots dos tindrien amants. Una mena d’acord per guardar les formes. Un d’aquests suposats amants, Jaime del Burgo, ex d’Erika Ortiz, germana de Letícia, ho va explicar tot a Jaime Peñafiel.